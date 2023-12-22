З дірою замість стіни: як виглядає багатоповерхівка у Києві після атаки дронів (есклюзивні фото)

Лиха дрони наробили немало

Ніч проти пʼятниці, 22 грудня, була тяжкою для Києва через масштабну атаку ворожих БПЛА. Найбільше лиха російські дрони наробили у Соломʼянському районі.

На місці подій побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. На ексклюзивних фото багатоповерхівки, яку було пошкоджено під час атаки "Шахедів", видно масштаби наслідків ворожих дій.

Безпілотник влучив у будинок на вулиці Лобановського. Як наслідок, у трьох квартирах на 24-26 поверсі частково зруйновані стіни та ще у трьох — вибиті вікна.

Попередньо відомо, що "Шахед" влетів у квартиру ведучого телемарафону національних новин Андрія Ковальського.

Постраждало також чимало автівок, які були припарковані під будинком, адже уламки значно понівечили їх: розбиті лобові скла, помʼяті бампери, двері та дахи. На фото "Телеграфу" видно, що навколо машин лежать шматки стін та матеріалу, яким їх було утеплено.

Фото і відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Відомо, що внаслідок ворожої атаки на столицю було травмовано двох людей, одного з них госпіталізували. На щастя, обійшлось без загиблих.

Раніше "Телеграф" писав, що ніч проти 22 грудня противник масовано атакував Україну "шахедами". Сили ППО успішно працювали у кількох регіонах.