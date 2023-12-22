С дырой вместо стены: как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки дронов (эксклюзивные фото)

Беды дроны наделали немало

Ночь на пятницу, 22 декабря, была тяжелой для Киева из-за масштабной атаки враждебных БПЛА. Больше всего беды российские дроны наделали в Соломенском районе.

На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На эксклюзивных фото многоэтажки, поврежденной во время атаки "Шахедов", видны масштабы последствий вражеских действий.

Беспилотник попал в дом по улице Лобановского. Как следствие, в трех квартирах на 24-26 этаже частично разрушены стены и еще в трех выбиты окна.

Предварительно известно, что "Шахед" влетел в квартиру ведущего телемарафона национальных новостей Андрея Ковальского.

Пострадали также многие автомобили, которые были припаркованы под домом, ведь обломки значительно изуродовали их: разбиты лобовые стекла, помятые бамперы, двери и крыши. На фото "Телеграфа" видно, что вокруг машин лежат куски стен и материала, которым они были утеплены.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Известно, что в результате вражеской атаки на столицу были травмированы два человека, один из них госпитализирован. К счастью, обошлось без погибших.

Ранее "Телеграф" писал, что ночь на 22 декабря противник массированно атаковал Украину "Шахедами". Силы ПВО успешно работали в нескольких регионах.