Ночная атака "шахедов" на Киев: дроны натворили беды в трех районах столицы (фото)

Обошлось без погибших, однако есть пострадавшие

В ночь на пятницу, 22 декабря, Киев оказался под очередной массовой атакой беспилотников. Их обломки нанесли немало вреда в разных районах города.

Об этом сообщает начальник Киевской МВА Сергей Попко. Отмечается, что враг пытался поразить инфраструктуру города и жилых домов.

"Поврежденные здания мы восстановим. Но жизнь не восстановишь. Так что самое важное, что этот удар Киев пережил без жертв", — говорится в сообщении.

Соломенский район

Один из дронов наделал беды в многоэтажке Соломенского района столицы. Сообщается, что в жилом доме возникло возгорание на верхних этажах. В трех квартирах на 24-26 этажах частично разрушены стены и еще в трех выбиты окна.

По предварительным данным, есть двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами, один из них госпитализирован.

Дарницкий район

В результате падения обломков дрона, возник пожар на втором этаже в двухэтажном частном недостроенном доме. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Голосеевский район

В этом районе также было зафиксировано падение обломка, но, как отмечает КМВА, обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее "Телеграф" писал, что дом в 26-этажном доме в Соломенском районе Киева, куда в ночь с 21 на 22 декабря попал российский беспилотник, принадлежит ведущему Национального телемарафона. Он не пострадал.