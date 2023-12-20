Враг запускал дроны и баллистику: что известно о ночной атаке по Украине

Тревога была затяжной

В ночь на среду, 20 декабря, россияне атаковали Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве.

Об этом сообщает Киевская МВА, а также мониторинговые чаты. Информация о пострадавших уточняется.

Воздушная тревога была объявлена еще до полуночи из-за угрозы БПЛА. Около 23:00 стало известно о взрыве в Херсоне. Как известно на утро, в результате вечерних обстрелов Херсона ранены 9 человек, в том числе четверо детей. Четырех травмированных госпитализировали, другим оказали медпомощь на месте.

Мониторинговые чаты писали о взрывах и работе ПВО в Черниговской и Киевской областях.

В Киевской МВА сообщили, что дроны заходили в столицу с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев по Одесской, Кировоградской и Черкасской областях. Все БПЛА были уничтожены еще на подлете в столицу. Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

Уже в 00:39 начались отбои воздушных тревог, но в Харькове раздались взрывы — враг ударил ракетами С-300. Были зафиксированы два прилета, на место отправились все службы.

"Предварительно минимум два прилета по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов, гражданских объектов", — написал мэр города Игорь Терехов, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

После 2 часов ночи атака еще продолжалась, в частности, враг запустил "Шахеды" в Херсонском и Хмельницком направлении. Взрывы были слышны в обеих областях, предварительно мониторинговые чаты пишут о работе ПВО.

В 3:49 был долгожданный отбой тревоги, однако уже в 4:04 снова раздалась сирена, а через несколько минут и взрывы в Кропивницком.

Ранее "Телеграф" писал, что российские кафиры поздно вечером вторника, 19 декабря, нанесли удар по Херсону, в результате чего четыре человека — мать и три ее маленькие дочери — получили ранения.