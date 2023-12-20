Россияне обстреляли Херсон: пострадала женщина и три ребенка

На месте происшествия вспыхнул пожар

Российские оккупанты поздним вечером вторника, 19 декабря, нанесли удар по Херсону, вследствие чего четыре человека — мать и три ее маленькие дочки — получили ранения.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в результате обстрела были повреждены заведение образования, гаражи и жилые здания.

По его словам, пострадала женщина 28 лет и ее дочери 2, 4 и 9 лет. Всем им была предоставлена медицинская помощь, об их текущем состоянии не сообщается.

Другой информации он не предоставил, но в местных telegram-каналах появлялось сообщение, что после удара на месте прилета возник масштабный пожар.

Стоит отметить, что ближе к полуночи оккупанты запустили по Херсону ударные БПЛА, после этого взрывы слышали в пригороде, также объявлялась повышенная угроза для Чернобаевки.

Как сообщалось ранее, на днях оккупанты обстреляли Киев баллистическими ракетами. В результате пострадали более 50 человек, из которых 20 понадобилась госпитализация. Среди пострадавших оказалось восемь детей, из которых двух забрали в больницу, а остальным помощь была оказана на месте.