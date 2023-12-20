Росіяни обстріляли Херсон: постраждала жінка та троє дітей

На місці події спалахнула пожежа

Російські окупанти пізно ввечері вівторка, 19 грудня, завдали удару по Херсону, внаслідок чого чотири особи — мати та три її маленькі доньки — отримали поранення.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, внаслідок обстрілу було пошкоджено заклад освіти, гаражі та житлові будівлі.

За його словами, постраждала жінка 28 років та її доньки 2, 4 та 9 років. Всім їм було надано медичну допомогу, про їхній поточний стан не повідомляється.

Іншої інформації він не надав, але у місцевих telegram-каналах з’являлося повідомлення, що після удару на місці прильоту виникла масштабна пожежа.

Варто зазначити, що ближче до півночі окупанти запустили по Херсону ударні БПЛА, після цього вибухи чули у передмісті, також оголошувалась підвищена загроза для Чорнобаївки.

Як повідомлялося раніше, днями окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами. Внаслідок цього постраждали понад 50 осіб, з яких 20 знадобилася госпіталізація. Серед постраждалих виявилося вісім дітей, з яких двох забрали до лікарні, а решта допомоги надали на місці.