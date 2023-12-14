Нічний ракетний удар по Києву: як проходить ліквідація наслідків (ексклюзивні фото "Телеграфа")

Під час події постраждало 53 людини, з них — восьмеро дітей

У четвер, 14 грудня, у Дніпровському районі Києва продовжують ліквідовувати наслідки нічного ракетного удару по столиці. Внаслідок падіння уламків збитої ворожої ракети тут було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а також лікарню, дитячий садок та школу.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який зробив ексклюзивні фото з місця ліквідації наслідків атаки на столицю.

Варто зазначити, що на місці падіння уламків ракети утворилася величезна воронка, а на 7 поверсі багатоквартирного будинку спалахнула потужна пожежа. Рятувальники провели оперативну евакуацію жителів. Врятовано було 17 осіб, з них — семеро дітей. Усім постраждалим надали психологічну та медичну допомогу.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Унаслідок події у дворі багатоповерхівки згоріло вісім припаркованих автомобілів, а також вилетіли шибки в прилеглих будинках. Постраждав дитячий майданчик, який розташовувався у дворі висотки, а також школа, дитячий садок і лікарня.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Поки будинок відновлюватимуть, мешканцям багатоповерхівки нададуть тимчасове житло. На місці події наразі активно ліквідують наслідки атаки на Київ — тут працюють десятки людей.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Кличко зазначив, що якщо пошкодження конструкцій багатоповерхового будинку виявляться не критичними, то найближчим часом столична влада розгляне варіант його капітального відновлення.

"Мешканців пошкодженого будинку оперативно евакуювали вночі. Продовжуються слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуті плівкою. Після цього місто почне свою експертизу — якщо несучі конструкції будинку неушкоджені, ми оперативно відновимо житло, щоб мешканці якнайшвидше повернулися у свої будинки", — сказав мер.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що під час нічної атаки 13 грудня в Києві постраждало 53 особи: 20 з них були госпіталізовані, зокрема двоє дітей, а 33 особи отримали допомогу медиків на місці, серед них – шестеро дітей. Росіяни атакували столицю 10 ракетами, всі вони були збиті, але падіння уламків призвело до руйнувань і пожеж.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якими саме ракетами атакували Київ та скільки їх було. Удари по столиці в ніч проти 13 грудня російські окупанти завдавали балістичними ракетами типу Іскандер-М та 48Н6. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ракети, проте їхні уламки впали у різних районах Києва та наробили біди.