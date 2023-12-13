Нічний ракетний удар по Києву: з’явилося перше відео наслідків, зняте очевидцями

Загалом під час нічного удару постраждали 53 особи

Внаслідок нічної ракетної атаки по Києву у Дніпровському районі уламками збитої ракети було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Крім того, там постраждала водопровідна мережа. Це призвело до затоплення підвалу будинку та підземного переходу, наслідки ліквідують рятувальники.

"Телеграф" публікує перше відео з місця подій. Його зняли очевидці.

Падіння уламків ракети сталося на проспекті Алішера Навої. Вони призвели до значних руйнувань. Як видно на кадрах, пошкоджено будинки та асфальтове полотно.

Як повідомляла у facebook патрульна поліція Києва, через падіння уламків ракети на Воскресенському проспекті, рух транспорту від вулиці Петра Запорожця до проспекту Алішера Навої перекрили. Організовано об’їзні шляхи від вулиці Райдужна до вулиці Остафія Дашкевича та від проспекту Алішера Навої до вулиці Райдужна.

Нагадаємо, від нічної атаки у Києві постраждали 53 особи. 20 із них було госпіталізовано, у тому числі двоє дітей. 33 особи отримали допомогу медиків на місці. Серед них – шестеро дітей. Росіяни атакували столицю 10 ракетами, всі вони були збиті, але падіння уламків призвело до руйнувань і пожеж.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивні фото та відео наслідків російської атаки на Київ 13 грудня. Кадри руйнувань та евакуації людей зробив наш кореспондент Ян Доброносов.