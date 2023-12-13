Наслідки удару по Києву: пошкоджено морг, затоплено підземний перехід (фото)

Продовжуються слідчо-оперативні дії

Внаслідок нічної ракетної атаки по Києву у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У столичній мерії показали, як він зараз виглядає і розповіли, що влада планує робити з цим будинком найближчим часом.

Міський голова Києва Віталій Кличко оглянув місце події та повідомив, що уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. В результаті на подвір’ї згоріли припарковані автомобілі, а також вилетіли шибки у прилеглих будинках та школі.

"Мешканців пошкодженого будинку оперативно евакуювали вночі. Продовжуються слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуті плівкою. Після цього місто почне свою експертизу — якщо несучі конструкції будинку неушкоджені, ми оперативно відновимо житло, щоб мешканці якнайшвидше повернулися у свої будинки", — сказав мер.

Якщо пошкодження конструкцій критичні, то найближчим часом столична влада розглядатиме варіант капітального відновлення. Водночас відновлення потребує і дитячого садка, який також постраждав від обстрілів.

Поки будинок відновлюватимуть, мешканцям багатоповерхівки нададуть тимчасове житло. Наразі на місці події працює також пункт обігріву, який було розгорнуто рятувальною службою.

"Цієї ночі уламки іншої ракети впали й на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі. Ушкоджений будинок моргу, а також незначні пошкодження отримав корпус медустанови", — додав міський голова Києва.

Кличко підкреслив, що внаслідок нічної атаки по столиці постраждали 52 особи. З них 20 госпіталізовано, зокрема двоє дітей. 33 особи отримали допомогу медиків на місці, серед них шестеро дітей.

У пресслужбі ДСНС Києва розповіли, що у Дніпровському районі також сталося пошкодження водопровідної мережі. Це призвело до затоплення підвалу будинку та підземного переходу місці події зараз працює 34 рятувальники та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, що на місці події після нічного удару по Києву відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав фотографії наслідків атаки.