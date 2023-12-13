Атака на "Київстар": стало відомо, чому не запрацював національний роумінг

Фахівці працюють над дослідженням кіберінциденту

Після кібератаки на "Київстар" абоненти не змогли скористатися функцією "Національний роумінг", бо її спеціально заблокували на запит Служби безпеки України. Це був вимушений захід.

Про це повідомили на сайті Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України. Над дослідженням кіберінциденту разом працюють CERT-UA з колегами із СБУ та представниками телеком-оператора.

"Щоб уникнути перевантаження мереж інших операторів, на запит СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів Київстар", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідальність за кібератаку взяло на себе одне з російських угруповань, діяльність якого пов’язана з головним управлінням генштабу збройних сил Росії. У пресслужбі наголосили, що це підтверджує використання кіберпростору як одного з доменів війни проти України.

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО тим часом закликає українців максимально користуватися Wi-Fi мережами, а громадські установи просять зробити власні мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після збою в "Київстар", абонентам порадили скористатися послугою "Національний роумінг", де можна було переключитися на "Лайф" або "Водафон" без заміни сімки й залишившись зі своїм тарифом. Однак ніхто з абонентів так і не зміг цього зробити, через що в мережі почалася хвиля обурень.