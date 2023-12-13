"Київстару" допомагає СБУ: стало відомо, що хочуть відновити у середу

Атака на "Київстар" справа рук ГРУ

Служба безпеки України допомагає "Київстару" відновиться після атаки російських хакерів. Вже навіть названо попередню дату запуску зв’язку, але не всього.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Наголошується, що зараз над відновленням роботи телекомпровайдера працюють кіберфахівці Служби безпеки України та фахівці "Київстару" у взаємодії з іншими державними органами. За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

"Цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу", — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі нагадали, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Там пояснили, що дане угруповання є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил Росії (відомішого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

"СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів", — інформує СБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав про те, чим для українців обернулася атака хакерів на "Київстар". Дізнатися про масштаби наслідків ви можете, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що у МВС розповіли, як бути без "Київстару".