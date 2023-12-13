"Киевстару" помогает СБУ: стало известно, что хотят восстановить в среду

Атака на "Киевстар" дело рук ГРУ

Служба безопасности Украины помогает "Киевстару" восстановится после атаки российских хакеров. Уже даже названа предварительная дата запуска связи, но не всей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что сейчас над восстановлением работы телекомпровайдера работают киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты "Киевстара" во взаимодействии с другими государственными органами. По предварительным расчетам, 13 декабря планируется возобновить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

"Цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические поражения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени", — говорится в сообщении.

В спецслужбе напомнили, что ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Там объяснили, что данная группировка является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

"СБУ продолжает документировать кибератаку России по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление рашистов", — информирует СБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, чем для украинцев обернулась хакерская атака на "Киевстар". Узнать о масштабах последствий вы можете, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в МВД рассказали, как быть без "Киевстара".