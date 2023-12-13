В "Киевстаре" предупредили украинцев об активизации мошенников: о чем идет речь

Компания отмечает: стоит доверять только официальным источникам информации

После масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" нашлось немало желающих нечистых на руку людей, стремящихся нажиться на чужой беде. Именно поэтому в компании предупредили украинцев об активности мошенников.

Соответствующее сообщение появилось на официальной Facebook-странице "Киевстара". Как отмечают представители прессслужбы, все, кому должна поступить компенсация за время "простой" сети, должна обращаться только к официальной информации. Доверять другим источникам, особенно массовым рассылкам в мессенджерах или социальных сетях, не стоит.

"Новости о компенсациях и сроках восстановления сети будут поступать исключительно с официальных страниц компании", — подчеркнули в "Киевстаре".

Также представители компании предостерегают: делиться телефонами или другими личными данными с незнакомыми людьми не следует. Активность мошенников пока очень высока, они могут попытаться обманным путем выманить средства или похитить важные данные.

Что известно о сбое?

Как известно, вечером 12 декабря "Киевстару" удалось частично возобновить работу мобильной сети. При этом весь другой функционал, доступный абонентам этого оператора, будет оживать постепенно.

Накануне утром сетью распространялись слухи, что проблемы вроде бы связаны с обысками правоохранительных органов в офисе "Киевстара". Информацию о них распространяли телеграмм-каналы, публикуя даже фото "с места событий" и сообщая, что это также могло повлечь за собой сбой. Однако мобильный оператор опроверг эту информацию.

Как оказалось, "Киевстар" подвергся сверхмощной хакерской атаке. Это подтвердил заверивший гендиректор компании "Киевстар" Александр Комаров.что специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки.

Комаров также отметил, что ІТ-инфраструктура "Киевстара" частично разрушена. По его словам, предварительно целью атаки было именно разрушение инфраструктуры. Специалисты работают над решением, но могут быстро не восстановить сеть.

Служба безопасности Украины по факту кибератаки на "Киевстар" возбудила уголовное дело. Расследовать его будут сразу согласно восьми статьям Уголовного кодекса Украины.