Разрушена IT-инфраструктура: в "Киевстаре" объяснили, насколько все серьезно

Утечки персональных данных пользователей не произошло

В результате российской кибератаки на "Киевстар" IT-инфраструктура мобильного оператора была частично разрушена. Он еще раз подтвердил, что сроки её восстановления до си пор неизвестны.

Об этом в эфире телемарафона заявил СЕО "Киевстара" Александр Комаров. По его словам, целью атаки оккупантов являлось максимально возможное разрушение IT-инфраструктуры оператора.

Он также прокомментировал слова министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, который ранее говорил о том, что на восстановление работы "Киевстара" потребуется 4-5 часов. Комаров подчеркнул, что на самом деле его компания еще не сообщала ни о каких сроках по восстановлению работы.

"Частично разрушена IT-инфраструктура. Поэтому сейчас мы прорабатываем вопрос о том, сколько времени займет восстановление. И никаких стейтментов мы еще не делали", — объяснил он.

При этом отмечается, что утечки персональных данных пользователей действительно не произошло.

Напомним, о последней информации по поводу сбоя в работе "Киевстара" вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в МВД рассказали, как быть без "Киевстара".