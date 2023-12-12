Масштабный сбой "Киевстара" после хакерской атаки: что известно на данный момент

Проблемы со связью наблюдаются по всей Украине

Утром 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой по всей Украине. "Телеграф" собрал для вас всю информацию по этому событию на данный момент.

В компании отметили, что в результате сбоя могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентской базы. В то же время там не уточнили, в каком временном промежутке проблемы будут полностью устранены.

Абонентам предложили воспользоваться услугой "Национальный роуминг". Но, как оказалось, эта услуга тоже не работает.

Вскоре некоторые СМИ сообщили, что сбой, вероятно, был спровоцирован хакерской атакой. Под ударом оказалось ядро сети.

Кроме того, мобильный оператор опроверг информацию о якобы обысках правоохранительных органов в офисе "Киевстара". Информацию о них распространять телеграмм-каналы, публикуя даже фото "с места событий" и сообщая, что это также могло вызвать сбой.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что оказавшиеся вне зоны досягаемости из-за глобального сбоя у оператора абоненты "Киевстара" могут обратиться за помощью к правоохранителям. Экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

Около 11:30 министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что "Киевстар" в течение 4-5 часов возобновит свою нормальную работу после масштабного сбоя.

Позже генеральный директор компании "Киевстар" Александр Комаров подтвердил, что "Киевстар" подвергся сверхмощной хакерской атаке. По его словам, сроки возобновления работы мобильного оператора пока неизвестны. Он подчеркнул, что специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки.

Комаров также отметил, что ИТ-инфраструктура "Киевстара" частично разрушена. По его словам, предварительно целью атаки было разрушение инфраструктуры. Специалисты работают над решением, но могут быстро не восстановить сеть.

Служба безопасности Украины по факту кибератаки на "Киевстар" возбудила уголовное дело. Расследовать его будут сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины.

Последствия атаки

Также из-за масштабного сбоя в работе "Киевстара" также перестал работать сервис eSIM. eSIM – цифровая версия пластиковой SIM-карты.

Также вслед за "Киевстаром" в Украине "слег" сервис еще одного мобильного оператора. В этот раз пострадал Vodafone.

Кроме того, пользователи Vodafone и Lifecell начали сообщать о ряде сбоев. Согласно их заявлениям, есть технические проблемы в работе приложений Vodafone и Lifecell.

Сбой в работе оператора вызвал масштабные последствия по всей стране. Так, в Киеве и других городах из-за сбоя в работе "Киевстара" не работают терминалы "Приватбанка" для оплаты в супермаркетах. Также пострадало функционирование некоторых устройств "Ощадбанка". Это касается банкоматов, информативно-платежных и POS-терминалов.

В то же время в Сумах из-за сбоя в работе оператора "Киевстар" не работает система оповещения воздушной тревоги. Временно об угрозе будет сообщать полиция и ГСЧС. Кроме того, в областном центре отключение уличного освещения производилось в ручном режиме. Также из-за хакерской атаки на "Киевстар" не работает местная система центрального оповещения воздушной тревоги в Днепре.

Также наблюдаются локальные сбои в работе автоматики в некоторых городах. Так, во Львове не выключились ночные фонари. Как сообщили в ЛКП "Львовсвет", в связи с этим все отключения линий уличного освещения происходят в ручном режиме.

Проблемы с выключением уличного освещения также были зафиксированы в Запорожье. А в Черновцах местных жителей предупредили о возможных затруднениях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидатор.

Реакция украинцев

Следует отметить, что украинцы в соцсетях активно обсуждают сбой в работе оператора. В сети появились десятки тематических мемов и фотожаб.