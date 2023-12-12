Сбой "Киевстара": на Киевщине перестали работать сирены воздушной тревоги

Людей просят не паниковать и при необходимости обращаться в Пункты несукрушимости, где всегда можно воспользоваться интернетом

Система оповещения о воздушной тревоге в ряде населенных пунктов Киевской области перестала функционировать из-за масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар", который произошел во вторник, 12 декабря. Отмечается, что принимаются все необходимые меры для устранения проблемы.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко на своей Фейсбук-странице. Жителей и гостей Киевщины просят с пониманием отнестись к временным неисправностям.

Так, на данный момент, система оповещения о воздушной тревоге не работает в следующих населенных пунктах:

Ирпень

Буча

Березань

Вишневое

Сквира

Тараща

Володарка

Ржищев

Отмечается, что в тех населенных пунктах, где не работают системы оповещения будут информировать о воздушной тревоге экипажи полиции и спасатели через громкоговорители.

Кроме того, сейчас есть точечные отключения системы оповещения в городе Борисполь и на территории Бориспольской громады Киевской области. В настоящее время информировать о воздушной тревоге будут экипажи полиции через громкоговорители. Об этом сообщил Бориспольской городской голова Владимир Борисенко.

В Бориспольской громаде временно не работают система оповещения

Напомним, что во вторник, 12 декабря, абоненты "Киевстар" столкнулись с отсутствием сети, невозможностью совершать звонки и отсутствием интернета. Сбой, кроме отсутствия связи, имеет и другие последствия: в Киеве и других городах не работают терминалы для оплаты в супермаркетах.

В свою очередь глава МВД Украины Игорь Клименко призвал абонентов Kyivstar, которые оказались вне зоны досягаемости из-за глобального сбоя у оператора, при необходимости обращаться за помощью к правоохранителям. Экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме. В ближайшем отделении полиции или в пожарной части могут помочь связаться с родными или вызвать экстренные службы.

Стоит отметить, что IT-инфраструктура мобильного оператора была частично разрушена в результате российской кибератаки на "Киевстар". Об этом в эфире телемарафона заявил СЕО "Киевстара" Александр Комаров. Он еще раз подтвердил, что сроки её восстановления до си пор неизвестны.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что сирены воздушной тревоги в столице функционируют в штатном режиме. Так, система оповещения о воздушной тревоге в Киеве не зависит от стабильности работы мобильного оператора "Киевстар". Таким образом, технический сбой в работе "Киевстара" нникак не повлиял на постоянство работы сирен в столице. Отмечается, что модернизированная часть системы может работать автономно даже при отсутствии электричества.