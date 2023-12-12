Сбой "Киевстара": в Киеве рассказали, работает ли сирена воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги в столице функционируют в штатном режиме

Система оповещения о воздушной тревоге в Киеве работает без перебоев и на нее никак не влияет масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", который произошел во вторник, 12 декабря. Отмечается, что модернизированная часть системы может работать автономно даже при отсутствии электричества.

Жителей и гостей столицы успокоили и заверили в надежности систем оповещения. Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации.

Так, система оповещения о воздушной тревоге в Киеве не зависит от стабильности работы мобильного оператора "Киевстар" и работает в штатном режиме. Таким образом, технический сбой в работе "Киевстара" нникак не повлиял на постоянство работы сирен в столице.

"Сбой в работе "Киевстара" не влияет на постоянство работы системы оповещения о воздушной тревоге в столице. Даже в случае отсутствия электроснабжения модернизированная часть системы оповещения будет работать автономно. В то же время, в местах установки старой части системы, в случае отсутствия света о сирене будет извещать Патрульная полиция через громкоговорители", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в КГГА успокоили пассажиров столичной подземки — оплата проезда в Киевском метрополитене осуществляется в обычном режиме.

Сообщение КГГА

Одновременно с этим, в Бориспольской громаде Киевской области временно не функционирует система оповещения. В настоящее время информировать о воздушной тревоге будут экипажи полиции через громкоговорители. Об этом сообщил Бориспольской городской голова Владимир Борисенко.

В Бориспольской громаде временно не работают система оповещения

Напомним, что во вторник, 12 декабря, абоненты "Киевстар" столкнулись с отсутствием сети, невозможностью совершать звонки и отсутствием интернета. Сбой, кроме отсутствия связи, имеет и другие последствия: в Киеве и других городах не работают терминалы для оплаты в супермаркетах.

Масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", мог быть связан с ошибкой в работе персонала. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич.

Как сообщал "Телеграф" ранее, глава МВД Украины Игорь Клименко призвал абонентов Kyivstar, которые оказались вне зоны досягаемости из-за глобального сбоя у оператора, при необходимости обращаться за помощью к правоохранителям. Экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме. В ближайшем отделении полиции или в пожарной части могут помочь связаться с родными или вызвать экстренные службы.