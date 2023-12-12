Збій "Київстару": у Києві розповіли, чи працює сирена повітряної тривоги

Сирени повітряної тривоги у столиці функціонують у штатному режимі

Система оповіщення про повітряну тривогу у Києві працює без перебоїв і на неї ніяк не впливає масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар", що стався у вівторок, 12 грудня. Зазначається, що модернізована частина системи може працювати автономно навіть за відсутності електрики.

Мешканців та гостей столиці заспокоїли та запевнили у надійності систем оповіщення. Про це повідомили у Департаменті муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

Так, система оповіщення про повітряну тривогу у Києві не залежить від стабільності роботи мобільного оператора "Київстар" і працює у штатному режимі. Таким чином, технічний збій у роботі "Київстару" ніяк не вплинув на сталість роботи сирен у столиці.

"Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у столиці. Навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно. Водночас, у місцях встановлення старої частини системи, у випадку відсутності світла про сирену сповіщатиме Патрульна поліція через гучномовці", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у КМДА заспокоїли пасажирів столичної підземки — оплата проїзду в Київському метрополітені здійснюється у звичайному режимі.

Повідомлення КМДА

Водночас із цим, у Бориспільській громаді Київської області тимчасово не функціонує система оповіщення. На цей час інформувати про повітряну тривогу будуть екіпажі поліції через гучномовці. Про це повідомив Бориспільській міський голова Володимир Борисенко.

У Бориспільській громаді тимчасово не функціонує система оповіщення

Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, абоненти "Київстар" зіткнулися з відсутністю мережі, неможливістю здійснювати дзвінки та відсутністю інтернету. Збій, окрім відсутності зв’язку, має й інші наслідки: у Києві та інших містах не працюють термінали для оплати у супермаркетах.

Масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар" міг бути пов’язаний з помилкою в роботі персоналу. Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив експерт ринку телекомунікацій Роман Хіміч.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, глава МВС України Ігор Клименко закликав абонентів Kyivstar, які опинилися поза зоною досяжності через глобальний збій у оператора, при необхідності звертатися за допомогою до правоохоронців. Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі. У найближчому відділенні поліції або пожежній частині можуть допомогти зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби.