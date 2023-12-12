Збій "Київстару": у Києві розповіли, чи працює сирена повітряної тривоги
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Сирени повітряної тривоги у столиці функціонують у штатному режимі
Система оповіщення про повітряну тривогу у Києві працює без перебоїв і на неї ніяк не впливає масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар", що стався у вівторок, 12 грудня. Зазначається, що модернізована частина системи може працювати автономно навіть за відсутності електрики.
Мешканців та гостей столиці заспокоїли та запевнили у надійності систем оповіщення. Про це повідомили у Департаменті муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.
Так, система оповіщення про повітряну тривогу у Києві не залежить від стабільності роботи мобільного оператора "Київстар" і працює у штатному режимі. Таким чином, технічний збій у роботі "Київстару" ніяк не вплинув на сталість роботи сирен у столиці.
"Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у столиці. Навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно. Водночас, у місцях встановлення старої частини системи, у випадку відсутності світла про сирену сповіщатиме Патрульна поліція через гучномовці", — йдеться в повідомленні.
Крім того, у КМДА заспокоїли пасажирів столичної підземки — оплата проїзду в Київському метрополітені здійснюється у звичайному режимі.
Водночас із цим, у Бориспільській громаді Київської області тимчасово не функціонує система оповіщення. На цей час інформувати про повітряну тривогу будуть екіпажі поліції через гучномовці. Про це повідомив Бориспільській міський голова Володимир Борисенко.
Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, абоненти "Київстар" зіткнулися з відсутністю мережі, неможливістю здійснювати дзвінки та відсутністю інтернету. Збій, окрім відсутності зв’язку, має й інші наслідки: у Києві та інших містах не працюють термінали для оплати у супермаркетах.
Масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар" міг бути пов’язаний з помилкою в роботі персоналу. Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив експерт ринку телекомунікацій Роман Хіміч.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, глава МВС України Ігор Клименко закликав абонентів Kyivstar, які опинилися поза зоною досяжності через глобальний збій у оператора, при необхідності звертатися за допомогою до правоохоронців. Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі. У найближчому відділенні поліції або пожежній частині можуть допомогти зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби.