Збій "Київстару" вдарив і по "Ощадбанку": що треба знати українцям

Державний банк постраждав від збою сервісів оператора мобільного зв’язку "Київстар"

Вдень 12 грудня 2023 стало відомо, що слідом за збоями в роботі "ПриватБанку", постраждало функціонування деяких пристроїв "Ощадбанку". Це стосується банкоматів, інформативно-платіжних та POS-терміналів.

Однак, за останніми даними, збій торкнувся лише незначної частини пристроїв. Про це повідомляє hromadske, посилаючись на прес-службу "Ощадбанку".

"Повне поновлення їхньої роботи відбудеться після ліквідації збою сервісів компанії Київстар", ― йдеться у публікації.

Нагадаємо, що вранці 12.12.2023 стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв’язку "Київстар". Експерти називали різні причини, але найімовірнішою на даний момент є атака хакерів. Саме таку версію назвала пресслужба оператора.

Незабаром стало відомо, що не працює мобільний додаток Vodafone. Користувачі зазначили, що сайт оператора "підвисав". Пізніше оператор Lifecell повідомив про технічні проблеми.

Збої в роботі мобільної мережі вплинули на функціонування платіжних терміналів та банкоматів. Хакери 12 грудня також намагалися "покласти" Monobank, але атаку швидко відбили.

"Телеграф" раніше писав, коли відновиться робота "Київстару". Гендиректор компанії зробив дуже тривожну заяву.