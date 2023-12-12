Не тільки "Київстар": перестав працювати додаток Vodafone

Причини поки що невідомі

Слідом за "Київстаром" в Україні "зліг" сервіс ще одного мобільного оператора. На цей раз постраждав Vodafone.

Про це повідомляє "Телеграф". При відкритті віконця програми з’являється повідомлення: "Технічні роботи".

З сайтом оператора також спостерігаються проблеми — він "гальмує".

Деякі в мережі говорять, що у них виникли труднощі й з оплатою послуг. Ці користувачі стверджують, що поповнюють рахунок, гроші з картки списує, а на рахунок вони не надходять. Нібито пропадають бонуси. (Телеграф цю інформацію особисто не перевіряв).

Поки що невідомо із чим пов’язані вищезгадані труднощі. У пресслужбі оператора поки що нічого не повідомляють. Примітно, що раніше там інформували про різкий і великий наплив користувачів. Можна припустити, що це може бути пов’язане. Хоча і ймовірність кібератаки, як у випадку з "Київстаром", поки що виключати не можна.

Важливо: міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков опівдні заявив, що "Київстар" відновить роботу за чотири-п’ять годин.

Також ми повідомляли про те, що в мережі переполох через збій у "Київстарі" та "Національного роумінгу". Проблема в тому, що ця послуга не працює. "Телеграф" також перевірив цю функцію і з’ясувалося, що це справді не робочий варіант.