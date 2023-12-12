Не только "Киевстар": перестало работать приложение Vodafone

Причины пока неизвестны

Вслед за "Киевстаром" в Украине "слег" сервис еще одного мобильного оператора. На этот раз пострадал Vodafone.

Об этом сообщает "Телеграф". При открытии окошка программы появляется сообщение: "Технические работы".

С сайтом оператора также наблюдаются проблемы — он "тормозит".

Некоторые в сети говорят, что у них появились трудности и с оплатой услуг. Эти пользователи утверждают, что пополняют счет, деньги с карты списывает, а на счет они не приходят. Якобы пропадают бонусы. ("Телеграф" эту информацию лично не проверял).

Пока неизвестно с чем связанны вышеуказанные трудности. В пресс-службе оператора пока ничего не сообщают. Примечательно, что до этого там информировали о резком и большом наплыве пользователей. Можно предположить, что это может быть связано. Хотя и вероятность кибератаки, как в случае с "Киевстаром" пока исключать нельзя.

Важно: министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в полдень заявил, что "Киевстар" возобновит работу через четыре-пять часов.

Также мы сообщали о том, что в сети переполох из-за сбоя в "Киевстаре" и "Национального роуминга". Проблема в том, что данная услуга не работает. "Телеграф" также проверил эту функцию и выяснилось, что это действительно не рабочий вариант.