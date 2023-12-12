Сбой "Киевстара" ударил и по "Ощадбанку": что надо знать украинцам

Государственный банк пострадал от сбоя сервисов оператора мобильной связи "Киевстар"

Днем 12 декабря 2023 года стало известно, что вслед за сбоями в работе "ПриватБанка", пострадало функционирование некоторых устройств "Ощадбанка". Это касается банкоматов, информативно-платежных и POS-терминалов.

Однако, по последним данным, сбой затронул лишь незначительную часть устройств. Об этом сообщает hromadske, ссылаясь на пресс-службу "Ощадбанка".

"Полное возобновление их работы произойдет после ликвидации сбоя сервисов компании Киевстар", ― говорится в публикации.

Напомним, что утром 12.12.2023 произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар". Эксперты называли разные причины, но наиболее вероятной на данный момент является хакерская атака. Именно такую версию назвала пресс-служба оператора.

Вскоре стало известно, что не работает мобильное приложение Vodafone. Пользователи отметили, что и сайт оператора "подвисал". Позднее оператор Lifecell сообщил о технических проблемах.

Сбои в работе мобильной Сети повлияли на функционирование платежных терминалов и банкоматов. Хакеры 12 декабря также пытались "положить" Monobank, но атаку быстро отбили.

"Телеграф" ранее писал, когда восстановится работа "Киевстара". Гендиректор компании сделал весьма тревожное заявление.