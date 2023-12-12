На "Монобанк" идет масштабная DDoS-атака: подробности

В очереди на оформление eSim находятся еще 5000 пользователей

После масштабного сбоя из-за кибератаки в "Киевстаре" от хакеров теперь страдает и monobank. На необанк совершена массированная DDos-атака.

Такую информацию сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. Подробности он написал в своем Telegram.

"Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (банки, сайт). Все под контролем", — написал он и обнародовал график запросов, осуществляемых за серверы банка.

До этого Гороховский сообщил, что после того, как он сообщил о сервисе eSIM, его "вложили". "Теперь все долго. Огромная очередь", — отметил он.

Как пишет Forbes, monobank оформил 1000 eSim в своем приложении. В очереди на оформление eSim находятся еще 5000 пользователей, рассказал Гороховский Forbes.

Напомним, что ранним утром во вторник, 12 декабря, в "Киевстаре" случился масштабный сбой. Люди остались без связи и интернета. Специалисты работают над устранением неполадок. Уже к полудню министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков пообещал, что мобильный оператор восстановит свою нормальную работу в течение 4-5 часов.

Ранее "Телеграф" писал, что в МВД рассказали, как быть без "Киевстара".