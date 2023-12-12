На "Монобанк" йде масштабна DDoS-атака: подробиці

У черзі на оформлення eSim перебувають ще 5000 користувачів

Після масштабного збою через кібератаку в "Київстарі" від хакерів тепер страждає і monobank. На необанк здійснено масовану DDos-атаку.

Таку інформацію повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський. Подробиці він написав у своєму Telegram.

"Масована DDoS атака на моно. Об’єкт атаки: точки входу на Amazon (банки, сайт). Все під контролем ", — написав він і оприлюднив графік запитів, які здійснюються за сервери банку.

Як пише Forbes, monobank оформив 1000 eSim у своєму додатку. Як пише Forbes, monobank оформив 1000 eSim у своєму додатку. У черзі на оформлення eSim перебувають ще 5000 користувачів, — розповів Горохівський Forbes.

До цього він написав, що після того, як повідомив про сервіс eSIM, його "вклали". "Тепер все довго. Величезна черга", — зазначив він.

Нагадаємо, що рано вранці у вівторок, 12 грудня, у "Київстарі" стався масштабний збій. Люди залишилися без зв’язку та інтернету. Фахівці працюють над усуненням несправностей. Вже опівдні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков пообіцяв, що мобільний оператор відновить свою нормальну роботу протягом 4-5 годин.

Раніше "Телеграф" писав, що у МВС розповіли, як бути без "Київстару".