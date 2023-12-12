Что произошло с "Киевстаром": мифы и правда о масштабном сбое

"Телеграф" узнал какая версия наиболее правдоподобна

Уже час подряд мобильная сеть Киевстар страдает от масштабного сбоя. У ряда пользователей отсутствует не только связь, но и домашний интернет. Местами не работают терминалы для оплаты в супермаркетах. При этом пользователи Киевстар не могут перейти на другого оператора, как это было при отключениях света, ведь характер нынешнего сбоя не позволяет это сделать.

Телеграф решил разобрать самые распространенные слухи о причинах сбоя, пока специалисты работают над восстановлением сервиса.

Слух 1. Ошибка персонала при обновлении

Как рассказал в разговоре с "Телеграфом" эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич, причиной аварии вполне мог стать обычный технический сбой.

— Сеть сотовой связи – очень сложная инженерная сеть, имеет множество компонентов от разных производителей. И время от времени случаются сбои, например, из-за ошибки персонала, когда поступает программное обновление. То есть пытаются развернуть его — и случаются ошибки. Или в самом обновлении могут быть ошибки, и это уже ответственность поставщика оборудования", — предполагает Роман Химич.

В сети также рассматривают другие слухи и версии, основанные на реальных фактах.

Слух 2. Крупнейший мобильный оператор Украины имеет связь с РФ

Юридически права собственности на "Киевстар" принадлежат нидерландской коммуникационной и технологической компании VEON. Но вместе с тем эта международная группа владеет российской телекоммуникационной компанией "Вымпел-коммуникации". Она же обслуживает "Спецсвязь" вооруженных сил РФ.

Кроме того, в сети активно вспоминают связи Киевстара с уроженцем Львова и уже российским бизнесменом Михаилом Фридманом. Сегодня СМИ заявляют, что этот олигарх до сих пор является конечным бенефициаром "Киевстара".

— Возможно, причиной отключения Киевстара именно этот факт. К тому же, Фридман недавно вернулся в Москву. За последний год он увеличил свое состояние, а значит, увеличил и отчисления в бюджет РФ, откуда финансируются убийства украинцев, — заявляет в своем сообщении руководитель проектов ОО "Центр общественной адвокатуры" Ярослав Хауляк.

Именно поэтому в Украине неоднократно поднимался вопрос о национализации компании.

Напомним, в одном из беспилотников Shahed, которыми российские кафиры атакуют Украину, найдена SIM-карта мобильного оператора "Киевстар". Тогда компания-оператор заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы сделать невозможным повторение ситуации в будущем.

Слух 3. СБУ проводила обыски в Киевстаре и осуществила арест

В момент аварии в СМИ появилась информация об обысках СБУ в офисе мобильного оператора. "Сейчас продолжаются следственные действия, в частности, проводятся обыски и изъятие документов одного из сотрудников компании", — пишут журналисты.

В рамках какого именно уголовного производства якобы проводились следственные действия, журналисты не конкретизируют.

Информацию о проведении обысков подтвердили "Телеграфу" в пресс-службе ведомства СБУ. Правоохранители не исключают, что в этом может быть замешана Россия. Таким образом, рассматривают сразу восемь нарушений, среди которых госизмена и диверсия.

Слух 4. Массированная хакерская атака РФ в первую очередь была для сбоя связи в Украине

Подтвержденной причиной этого технического сбоя мощная хакерская атака. Хакеры вывели из строя ядро сети мобильного оператора. Об этом рассказали источники в компании.

На сегодня известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы, специалисты работают над устранением неисправностей.

Украинский блогер и активист Сергей Стерненко убежден, что это один из элементов комплекса мер россиян против нашей критической инфраструктуры, реализуемой совместно с атаками на энергетику.

— Именно мобильная связь спасала (хотя и частично) нас во время блекаутов. И потому враг пытается его уничтожить. Вывод с работы даже одного оператора мобильной связи добавляет серьезную нагрузку на других операторов. Цель – добиться максимально деструктивного эффекта в совокупности с ракетными ударами, — считает блогер.

По его мнению, подобные атаки на остальных операторов, провайдеров и банки еще будут. Поэтому украинское хакерское сообщество вместе с дружескими группами должно зеркально ответить.

Слух 5. После атаки на Киевстар начали "взламывать" украинские банки

Вслед за оператором мобильной связи "Киевстар" проблемы начались у украинского банка Monobank. О масштабной DDoS-атаке сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Проблемы в работе банкоматов и терминалов из-за сбоя в "Киевстаре" фиксируют также в ПриватБанке. Как отмечает Экономическая правда, у сервисов ПриватБанка есть определенная зависимость от работы Киевстар: в банкоматной сети до 5%, терминалы самообслуживания — до 10% сети, POS — до 30%.

Несмотря на то, что в первую очередь частично разрушена ИТ-инфраструктура "Киевстара", есть версия, что атака на мобильных операторов была лишь прикрытием, чтобы нанести главный удар по финансовым системам.

Что бы там ни было, специалисты уже сейчас работают над устранением последствий атаки для скорейшего восстановления связи. В "Киевстаре" обещают обязательно предоставить компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.