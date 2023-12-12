Открыто дело по нескольким статьям: СБУ расследует атаку на "Киевстар"

В СБУ не исключают версии с госизменой и диверсией

По факту кибератаки на "Киевстар" СБУ завела уголовное дело. Расследовать его будут сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Телеграф". Правоохранители не исключают, что в этом может быть замешена Россия.

Так, СБУ рассматривают сразу восемь нарушений в этой кибератаке, а именно:

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

"Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы России", — отмечают в пресс-службе.

В офисы компании "Киевстар" уже выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая задокументировала все подробности. Также на месте работают киберспециалисты СБУ, которые помогают сотрудникам "Киевстар" как можно скорее восстановить связь и интернет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, работает ли сирена в Киеве из-за сбоя в "Киевстар". Жителей столицы поспешили успокоить.