Порушено справу за кількома статтями: СБУ розслідує атаку на "Київстар"

У СБУ не виключають версії з держзрадою та диверсією

За фактом кібератаки на "Київстар" СБУ порушила кримінальну справу. Розслідуватимуть її одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає "Телеграф". Правоохоронці не відкидають, що в цьому може бути замішана Росія.

Так, СБУ розглядають одразу вісім порушень у цій кібератаці, а саме:

ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження чи збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження чи збут);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

"Одна з версій, яку зараз досліджують слідчі СБУ, — за цією атакою хакерів можуть стояти спецслужби Росії", — зазначають у пресслужбі.

До офісів компанії "Київстар" вже виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка задокументувала всі подробиці. Також на місці працюють кіберфахівці СБУ, які допомагають співробітникам "Київстар" якнайшвидше відновити зв’язок та інтернет.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи працює сирена у Києві через збій у "Київстар". Мешканців столиці поспішили заспокоїти.