Масштабний збій "Київстару" після хакерської атаки: що відомо на даний момент

Проблеми зі зв’язком спостерігаються по всій Україні

Вранці 12 грудня у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій по всій Україні. "Телеграф" зібрав для вас всю інформацію щодо цієї події на цей час.

У компанії зазначили, що внаслідок збою можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет в частини абонентської бази. Водночас там не уточнили, у якому тимчасовому проміжку проблеми будуть повністю усунуті.

Абонентам запропонували скористатися послугою "Національний роумінг". Але, як з'ясувалося, ця послуга також не працює.

Невдовзі деякі ЗМІ повідомили, що збій ймовірно був спровокований хакерською атакою. Зазначалось, що під ударом опинилось ядро мережі.

Крім того, мобільний оператор спростував інформацію про нібито обшуки правоохоронних органів в офісі "Київстару". Інформацію про них поширювати телеграм-канали, публікуючи навіть фото "з місця подій" та пишучи, що це також могло спричинити збій.

Голова МВС України Ігор Клименко заявив, що абоненти "Київстару", які опинилися поза зоною досяжності через глобальний збій у оператора, можуть звернутися за допомогою до правоохоронців. Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.

Близько 11:30 міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що "Київстар" протягом 4-5 годин відновить свою нормальну роботу після масштабного збою.

Пізніше генеральний директор компанії "Київстар" Олександр Комаров підтвердив, що "Київстар" зазнав надпотужної хакерської атаки. За його словами, терміни поновлення роботи мобільного оператора поки невідомі. Він підкреслив, що фахівці працюють над усуненням наслідків атаки хакерів.

Комаров також зазначив, що ІТ-інфраструктура "Київстару" частково зруйнована. За його словами, попередньо метою атаки була саме руйнація інфраструктури. Фахівці працюють над рішенням, але можуть швидко не відновити мережу.

Служба безпеки України за фактом кібератаки на "Київстар" порушила кримінальну справу. Розслідуватимуть її одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України.

Наслідки атаки

Також через масштабний збій у роботі "Київстару" також перестав працювати сервіс eSIM. eSIM – цифрова версія пластикової SIM-картки.

Також слідом за "Київстаром" в Україні "зліг" сервіс ще одного мобільного оператора. На цей раз постраждав Vodafone.

Крім того, користувачі Vodafone та Lifecell почали повідомляти про низку збоїв. Згідно з їхніми заявами, є технічні проблеми у роботі додатків Vodafone та Lifecell.

Збій у роботі оператора викликав масштабні наслідки по всій країні. Так, у Києві та інших містах через збій у роботі "Київстар" не працюють термінали "Приватбанку" для оплати у супермаркетах. Також постраждало функціонування деяких пристроїв "Ощадбанку". Це стосується банкоматів, інформативно-платіжних та POS-терміналів.

Водночас у Сумах через збій в роботі оператора "Київстар" не працює система оповіщення повітряної тривоги. Тимчасово про загрозу повідомлятиме поліція та ДСНС. Крім того, в обласному центрі відключення вуличного освітлення здійснювалося в ручному режимі. Також через хакерську атаку на "Київстар" не працює місцева система центрального оповіщення повітряної тривоги у Дніпрі.

Також спостерігаються локальні збої у роботі автоматики у деяких містах. Так, у Львові не вимкнулися нічні ліхтарі. Як повідомили у ЛКП "Львівсвітло", у зв'язку з цим всі відключення ліній вуличного освітлення відбуваються в ручному режимі.

Проблеми з вимкненням вуличного освітлення також були зафіксовані у Запоріжжі. А у Чернівцях місцевих жителів попередили про можливі труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор.

Реакція українців

Слід зазначити, що українці у соцмережах активно обговорюють збій у роботі оператора. У в мережі з’явилися десятки тематичних мемів та фотожаб.