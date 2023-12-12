Збій "Київстару": у МВС розповіли, як викликати поліцію та рятувальників

Звязатись з екстренними службами можна через месенджери

Масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар" призвів до того, що багато користувачів не можуть викликати телефоном поліцію та рятувальників. Проте у Міністерстві внутрішніх справ запропонували українцям альтернативний спосіб комунікації.

Як повідомляє пресслужба МВС, викликати співробітників Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій можна, скориставшись месенджерами. "Якщо вам потрібна термінова допомога — зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби – зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини", – сказано в повідомленні.

МВС опублікувало резервні номери телефонів Нацполіції та ДСНС з установленими месенджерами:

Вінницька область:

+380677185496 (Національна поліція)

+380639672336 (ДСНС)

Волинська область:

+380952950433 (Національна поліція)

+380504001186 (ДСНС)

Дніпропетровська область:

+380504716254 (Національна поліція)

+380636350250 (ДСНС)

Донецька область:

+380506683170 (Національна поліція)

+380504940112 (ДСНС)

Житомирська область:

+380674112270 (Національна поліція)

+380930583696 (ДСНС)

Закарпатська область

+380671038494 (Національна поліція)

+380933234031 (ДСНС)

Запорізька область:

+380504529195 (Національна поліція)

+380933121101 (ДСНС)

Івано-Франківська область:

+380673450015 (Національна поліція)

+380951016112 (ДСНС)

Київська область:

+380664122099 (Національна поліція)

+380996406572 (ДСНС)

м. Київ:

+380634458664 (Національна поліція)

+380996088672 (ДСНС)

Кіровоградська область:

+380671911036 (Національна поліція)

+380990978934 (ДСНС)

Луганська область:

+380935076283 (Національна поліція)

+380933771748 (ДСНС)

Львівська область:

+380989579718 (Національна поліція)

+380995218220 (ДСНС)

Миколаївська область:

+380635924087 (ДСНС)

+380675432858 (Національна поліція)

Одеська область:

+380677639802 (Національна поліція)

+380503903152 (ДСНС)

Полтавська область:

+380954805415 (Національна поліція)

+380507848128 (ДСНС)

Рівненська область:

+380505499123 (Національна поліція)

+380937007759 (ДСНС)

Сумська область:

+380997143446 (Національна поліція)

+380935165474 (ДСНС)

Тернопільська область:

+380676736569 (Національна поліція)

+380664336604 (ДСНС)

Харківська область:

+380951300336 (Національна поліція)

+380502868101 (ДСНС)

Херсонська область:

+380675502274 (Національна поліція)

+380502109253 (ДСНС)

Хмельницька область:

+380676723516 (Національна поліція)

+380999383978 (ДСНС)

Черкаська область:

+380673801414 (Національна поліція)

+380639775337 (ДСНС)

Чернігівська область:

+380992001798 (Національна поліція)

+380504400180 (ДСНС)

Чернівецька область:

+380671816525 (Національна поліція)

+380662296368 (ДСНС)

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, яка версія масштабного збою у "Київстарі" є найбільш правдоподібною.