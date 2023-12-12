Збій "Київстару": у МВС розповіли, як викликати поліцію та рятувальників
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Звязатись з екстренними службами можна через месенджери
Масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар" призвів до того, що багато користувачів не можуть викликати телефоном поліцію та рятувальників. Проте у Міністерстві внутрішніх справ запропонували українцям альтернативний спосіб комунікації.
Як повідомляє пресслужба МВС, викликати співробітників Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій можна, скориставшись месенджерами. "Якщо вам потрібна термінова допомога — зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби – зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини", – сказано в повідомленні.
МВС опублікувало резервні номери телефонів Нацполіції та ДСНС з установленими месенджерами:
Вінницька область:
+380677185496 (Національна поліція)
+380639672336 (ДСНС)
Волинська область:
+380952950433 (Національна поліція)
+380504001186 (ДСНС)
Дніпропетровська область:
+380504716254 (Національна поліція)
+380636350250 (ДСНС)
Донецька область:
+380506683170 (Національна поліція)
+380504940112 (ДСНС)
Житомирська область:
+380674112270 (Національна поліція)
+380930583696 (ДСНС)
Закарпатська область
+380671038494 (Національна поліція)
+380933234031 (ДСНС)
Запорізька область:
+380504529195 (Національна поліція)
+380933121101 (ДСНС)
Івано-Франківська область:
+380673450015 (Національна поліція)
+380951016112 (ДСНС)
Київська область:
+380664122099 (Національна поліція)
+380996406572 (ДСНС)
м. Київ:
+380634458664 (Національна поліція)
+380996088672 (ДСНС)
Кіровоградська область:
+380671911036 (Національна поліція)
+380990978934 (ДСНС)
Луганська область:
+380935076283 (Національна поліція)
+380933771748 (ДСНС)
Львівська область:
+380989579718 (Національна поліція)
+380995218220 (ДСНС)
Миколаївська область:
+380635924087 (ДСНС)
+380675432858 (Національна поліція)
Одеська область:
+380677639802 (Національна поліція)
+380503903152 (ДСНС)
Полтавська область:
+380954805415 (Національна поліція)
+380507848128 (ДСНС)
Рівненська область:
+380505499123 (Національна поліція)
+380937007759 (ДСНС)
Сумська область:
+380997143446 (Національна поліція)
+380935165474 (ДСНС)
Тернопільська область:
+380676736569 (Національна поліція)
+380664336604 (ДСНС)
Харківська область:
+380951300336 (Національна поліція)
+380502868101 (ДСНС)
Херсонська область:
+380675502274 (Національна поліція)
+380502109253 (ДСНС)
Хмельницька область:
+380676723516 (Національна поліція)
+380999383978 (ДСНС)
Черкаська область:
+380673801414 (Національна поліція)
+380639775337 (ДСНС)
Чернігівська область:
+380992001798 (Національна поліція)
+380504400180 (ДСНС)
Чернівецька область:
+380671816525 (Національна поліція)
+380662296368 (ДСНС)
Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, яка версія масштабного збою у "Київстарі" є найбільш правдоподібною.