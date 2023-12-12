Сбой "Киевстара": в МВД рассказали, как вызвать полицию и спасателей
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Связаться с экстренными службами можно через мессенджеры
Масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" привел к тому, что многие пользователи не могут вызвать по телефону полицию и спасателей. Однако в Министерстве внутренних предложили украинцам альтернативный способ коммуникации.
Как сообщает пресс-служба МВД, вызвать сотрудников Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям можно, воспользовавшись мессенджерами. "Если вам нужна срочная помощь — связаться с родными или вызвать экстренные службы — обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", — говорится в сообщении.
МВД опубликовало резервные номера телефонов Нацполиции и ГСЧС с установленными мессенджерами:
Винницкая область:
+380677185496 (Национальная полиция)
+380639672336 (ГСЧС)
Волынская область:
+380952950433 (Национальная полиция)
+380504001186 (ГСЧС)
Днепропетровская область:
+380504716254 (Национальная полиция)
+380636350250 (ГСЧС)
Донецкая область:
+380506683170 (Национальная полиция)
+380504940112 (ГСЧС)
Житомирская область:
+380674112270 (Национальная полиция)
+380930583696 (ГСЧС)
Закарпатская область
+380671038494 (Национальная полиция)
+380933234031 (ГСЧС)
Запорожская область:
+380504529195 (Национальная полиция)
+380933121101 (ГСЧС)
Ивано-Франковская область:
+380673450015 (Национальная полиция)
+380951016112 (ГСЧС)
Киевская область:
+380664122099 (Национальная полиция)
+380996406572 (ГСЧС)
г. Киев:
+380634458664 (Национальная полиция)
+380996088672 (ГСЧС)
Кировоградская область:
+380671911036 (Национальная полиция)
+380990978934 (ГСЧС)
Луганская область:
+380935076283 (Национальная полиция)
+380933771748 (ГСЧС)
Львовская область:
+380989579718 (Национальная полиция)
+380995218220 (ГСЧС)
Николаевская область:
+380635924087 (ГСЧС)
+380675432858 (Национальная полиция)
Одесская область:
+380677639802 (Национальная полиция)
+380503903152 (ГСЧС)
Полтавская область:
+380954805415 (Национальная полиция)
+380507848128 (ГСЧС)
Ровенская область:
+380505499123 (Национальная полиция)
+380937007759 (ГСЧС)
Сумская область:
+380997143446 (Национальная полиция)
+380935165474 (ГСЧС)
Тернопольская область:
+380676736569 (Национальная полиция)
+380664336604 (ГСЧС)
Харьковская область:
+380951300336 (Национальная полиция)
+380502868101 (ГСЧС)
Херсонская область:
+380675502274 (Национальная полиция)
+380502109253 (ГСЧС)
Хмельницкая область:
+380676723516 (Национальная полиция)
+380999383978 (ГСЧС)
Черкасская область:
+380673801414 (Национальная полиция)
+380639775337 (ГСЧС)
Черниговская область:
+380992001798 (Национальная полиция)
+380504400180 (ГСЧС)
Черновицкая область:
+380671816525 (Национальная полиция)
+380662296368 (ГСЧС)
Напомним, "Телеграф" писал о том, какая версия масштабного сбоя в "Киевстаре" наиболее правдоподобна.