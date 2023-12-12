Сбой "Киевстара": в МВД рассказали, как вызвать полицию и спасателей

Связаться с экстренными службами можно через мессенджеры

Масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" привел к тому, что многие пользователи не могут вызвать по телефону полицию и спасателей. Однако в Министерстве внутренних предложили украинцам альтернативный способ коммуникации.

Как сообщает пресс-служба МВД, вызвать сотрудников Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям можно, воспользовавшись мессенджерами. "Если вам нужна срочная помощь — связаться с родными или вызвать экстренные службы — обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", — говорится в сообщении.

МВД опубликовало резервные номера телефонов Нацполиции и ГСЧС с установленными мессенджерами:

Винницкая область:

+380677185496 (Национальная полиция)

+380639672336 (ГСЧС)

Волынская область:

+380952950433 (Национальная полиция)

+380504001186 (ГСЧС)

Днепропетровская область:

+380504716254 (Национальная полиция)

+380636350250 (ГСЧС)

Донецкая область:

+380506683170 (Национальная полиция)

+380504940112 (ГСЧС)

Житомирская область:

+380674112270 (Национальная полиция)

+380930583696 (ГСЧС)

Закарпатская область

+380671038494 (Национальная полиция)

+380933234031 (ГСЧС)

Запорожская область:

+380504529195 (Национальная полиция)

+380933121101 (ГСЧС)

Ивано-Франковская область:

+380673450015 (Национальная полиция)

+380951016112 (ГСЧС)

Киевская область:

+380664122099 (Национальная полиция)

+380996406572 (ГСЧС)

г. Киев:

+380634458664 (Национальная полиция)

+380996088672 (ГСЧС)

Кировоградская область:

+380671911036 (Национальная полиция)

+380990978934 (ГСЧС)

Луганская область:

+380935076283 (Национальная полиция)

+380933771748 (ГСЧС)

Львовская область:

+380989579718 (Национальная полиция)

+380995218220 (ГСЧС)

Николаевская область:

+380635924087 (ГСЧС)

+380675432858 (Национальная полиция)

Одесская область:

+380677639802 (Национальная полиция)

+380503903152 (ГСЧС)

Полтавская область:

+380954805415 (Национальная полиция)

+380507848128 (ГСЧС)

Ровенская область:

+380505499123 (Национальная полиция)

+380937007759 (ГСЧС)

Сумская область:

+380997143446 (Национальная полиция)

+380935165474 (ГСЧС)

Тернопольская область:

+380676736569 (Национальная полиция)

+380664336604 (ГСЧС)

Харьковская область:

+380951300336 (Национальная полиция)

+380502868101 (ГСЧС)

Херсонская область:

+380675502274 (Национальная полиция)

+380502109253 (ГСЧС)

Хмельницкая область:

+380676723516 (Национальная полиция)

+380999383978 (ГСЧС)

Черкасская область:

+380673801414 (Национальная полиция)

+380639775337 (ГСЧС)

Черниговская область:

+380992001798 (Национальная полиция)

+380504400180 (ГСЧС)

Черновицкая область:

+380671816525 (Национальная полиция)

+380662296368 (ГСЧС)

Напомним, "Телеграф" писал о том, какая версия масштабного сбоя в "Киевстаре" наиболее правдоподобна.