Що сталось з "Київстаром": міфи та правда про масштабний збій

"Телеграф" дізнався яка версія є найбільш правдоподібною

Вже котру годину поспіль мобільна мережа Київстар потерпає від масштабного збою. У низки користувачів відсутній не тільки зв'язок, а й домашній інтернет. Місцями не працюють термінали для оплати у супермаркетах. При цьому користувачі Київстару не можуть перейти на іншого оператора, як це було при відключеннях світла, адже характер нинішнього збою не дозволяє це зробити.

"Телеграф" вирішив розібрати найпоширеніші чутки про причини збою, поки фахівці працюють над відновленням сервісу.

Чутка 1. Помилка персоналу під час оновлення

Як розповів в розмові з "Телеграфом" експерт ринку телекомунікацій Роман Хіміч, причиною аварії цілком міг стати звичайний технічний збій.

— Мережа стільникового зв’язку – дуже складна інженерна мережа, має багато компонентів від різних виробників. І час від часу трапляються збої, наприклад, через помилку персоналу, коли надходить програмне оновлення. Тобто намагаються розгорнути його — і стаються помилки. Або ж в самому оновленні можуть бути помилки, і це вже відповідальність постачальника обладнання", — припускає Роман Хіміч.

В мережі також розглядають інші чутки та версії, які базуються на реальних фактах.

Чутка 2. Найбільший мобільний оператор України має зв'язок з РФ

Юридично права власності на "Київстар" належать нідерландській комунікаційній і технологічній компанії VEON. Та разом з тим ця міжнародна група володіє російською телекомунікаційною компанією "Вымпел-коммуникации". Вона ж обслуговує "Спецсвязь" збройних сил РФ.

Окрім того, в мережі активно згадують зв'язки Київстару з уродженцем Львову та вже російським бізнесменом Михайлом Фрідманом. Сьогодні ЗМІ заявляють, що цей олігарх досі є кінцевим бенефіціаром "Київстару".

— Можливо, причиною відключення Київстару є саме цей факт. До того ж Фрідман нещодавно повернувся в Москву. За останній рік він збільшив свої статки, а значить збільшив і відрахування до бюджету РФ, звідки фінансуються вбивства українців, — заявляє у своєму дописі керівник проєктів ГО "Центр громадської адвокатури" Ярослав Хауляк.

Саме тому в Україні неодноразово порушувалося питання про націоналізацію компанії.

Нагадаємо, в одному з безпілотників Shahed, якими російські окупанти атакують Україну, знайдено SIM-карту мобільного оператора "Київстар". Тоді компанія-оператор заявила, що співпрацює з правоохоронними органами, аби унеможливити повторення ситуації в майбутньому.

Чутка 3. СБУ проводило обшуки в Київстарі та здійснила арешт

У момент аварії у ЗМІ з'явилася інформація про обшуки СБУ в офісі мобільного оператора. "Наразі тривають слідчі дії, зокрема, проводяться обшуки та вилучення документів одного зі співробітників компанії", — пишуть журналісти УНН.

В межах якого саме кримінального провадження нібито проводилися слідчі дії, журналісти не конкретизують.

Інформацію про проведення обшуків таки підтвердили "Телеграфу" у пресслужбі відомства СБУ. Правоохоронці не відкидають, що в цьому може бути замішана Росія. Так, розглядають одразу вісім порушень, серед яких — держзрада та диверсія.

Чутка 4. Масована хакерська атака рф в першу чергу була задля збою зв'язку в Україні

Підтвердженою причиною цього технічного збою є потужна хакерська атака. Хакери вивели з ладу ядро мережі мобільного оператора. Про це розповіли виданню dev.ua джерела у компанії.

Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані, фахівці працюють над усуненням несправностей.

Український блогер та активіст Сергій Стерненко переконаний, що це один з елементів комплексу заходів росіян проти нашої критичної інфраструктури, що реалізовується спільно з атаками на енергетику.

— Саме мобільний звʼязок рятував (хоч і частково) нас під час блекаутів. І тому ворог намагається його знищити. Виведення з роботи навіть одного оператора мобільного звʼязку додає серйозне навантаження на інших операторів. Мета – досягти максимально деструктивного ефекту в сукупності із ракетними ударами, — вважає блогер.

На його думку, подібні атаки на решту операторів, провайдерів та банки ще будуть. Тому українська хакерська спільнота разом із дружніми групами має дзеркально відповісти.

Чутка 5. Після атаки на Київстар почали "взламувати" українські банки

Слідом за оператором мобільного зв’язку "Київстар" проблеми почалися в українського банку Monobank. Про масштабну DDoS-атаку повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Проблеми в роботі банкоматів та терміналів через збій у "Київстарі" фіксують також у ПриватБанку. Як зазначає Економічна правда, сервіси ПриватБанку мають певну залежність від роботи Київстар: в банкоматній мережі до 5%, термінали самообслуговування — до 10% мережі, POS — до 30%.

Попри те, що в першу чергу частково зруйнована ІТ-інфраструктура "Київстару", є версія, що атака на мобільних операторів була лиш прикриттям, щоб здійснити головний удар по фінансових системах.

Хоч би що там було, спеціалісти вже зараз працюють над усуненням наслідків атаки для якнайшвидшого відновлення зв’язку. В "Київстарі" обіцяють обов’язково надати компенсацію абонентам, які не мали зв’язку або не могли скористатися сервісами оператора.