Зруйновано IT-інфраструктуру: у "Київстарі" пояснили, наскільки все серйозно

Витоку персональних даних користувачів не сталося

Внаслідок російської кібератаки на "Київстар" IT-інфраструктура мобільного оператора була частково зруйнована. Він ще раз підтвердив, що терміни її відновлення досі невідомі.

Про це в ефірі телемарафону заявив СЕО "Київстар" Олександр Комаров. За його словами, метою атаки окупантів було максимально можливе руйнування IT-інфраструктури оператора.

Він також прокоментував слова міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, який раніше говорив про те, що на відновлення роботи "Київстару" потрібно 4-5 годин. Комаров підкреслив, що насправді його компанія ще не повідомляла про жодні терміни щодо відновлення роботи.

"Частково зруйновано IT-інфраструктуру. Тому зараз ми опрацьовуємо питання про те, скільки часу займе відновлення. І жодних стейтментів ми ще не робили", — пояснив він.

При цьому наголошується, що витоку персональних даних користувачів справді не сталося.

Нагадаємо, про останню інформацію з приводу збою у роботі "Київстару" ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням .

Раніше ми писали про те, що у МВС розповіли, як бути без "Київстару".