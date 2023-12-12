Сьогодні "Київстару" не буде: експерт розповів, коли відновлять зв’язок

Експерт вважає, що сьогоднішня атака — чудовий урок для військових

Мобільний оператор "Київстар" після сьогоднішньої кібератаки може відновити повноцінну роботу вже за добу. Але це можливо за умови, що більше не станеться непередбачених ситуацій.

Про це заявив військовий експерт у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій Бескрестнов більш відомим, як Сергій "Флеш". Він також закликав українців не вестись на інформаційні провокації росіян.

Сергій "Флеш" наголосив, що ні банки, ні інший зв’язок "не ляжуть" в Україні, ні сьогодні, ні завтра. А будь-які заяви щодо цього — це вкидання росіян, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни.

"Перекос трафіку, звичайно, дався взнаки на навантаженні, яке прийняли інші оператори. У Лайфа і Водафона може бути зайнята мережа", — додав військовий експерт.

Також він зазначив, що у магазинах можуть не працювати платіжні термінали, термінали самообслуговування, а також термінали поповнення, якщо у них стояли картки Київстару. Сергій "Флеш" додав, що сьогоднішній збій є чудовим уроком для військових. Вони не повинні спиратися виключно на цивільні системи зв’язку.

Крім цього, сьогоднішня атака є найбільшою на систему зв’язку, але прогнози її усунення оптимістичні.

"Те, що сталося не було ніде і ніколи (за масштабом) за всю історію мобільного зв’язку і не тільки в Україні. Моя оцінка виправлення ситуації-добу. За гарного прогнозу", - підсумував військовий.

Нагадаємо, що раніше у компанії "Київстар" заявили, що не можуть озвучити терміни вирішення проблеми. Тим часом СБУ порушила кримінальну справу за фактом кібератаки на мобільного оператора одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як викликати екстрені служби, якщо не працює зв’язок "Київстар". У МВС дали кілька порад.