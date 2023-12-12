Сегодня "Киевстара" не будет: эксперт рассказал, когда восстановят связь

Эксперт считает, что сегодняшняя атака - отличный урок для военных

Мобильный оператор "Киевстар" после сегодняшней кибератаки может восстановить полноценную работу уже через сутки. Но это возможно при условии, что больше не произойдет непредвиденных ситуаций.

Об этом заявил военный эксперт в области связи, РЭР и РЭБ Сергей Бескрестнов более известным, как Сергей "Флэш". Он также призвал украинцев не вестись на информационные провокации россиян.

Сергей "Флэш" подчеркнул, что ни банки, ни другая связь "не лягут" в Украине ни сегодня, ни завтра. А любые заявления на этот счет — это вбросы россиян, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны.

"Перекос трафика, конечно, сказался на нагрузке, которую приняли другие операторы. У Лайфа и Водафона может быть занята сеть", — добавил военный эксперт.

Также он отметил, что в магазинах могут не работать платежные терминалы, терминалы самообслуживания, а также терминалы пополнения, если в них стояли карты Киевстар. Сергей "Флэш" добавил, что сегодняшний сбой является отличным уроком для военных. Они не должны опираться исключительно на гражданские системы связи.

Сегодняшняя атака — крупнейшая на систему связи, но прогнозы ее устранения оптимистичные.

"То, что произошло не было нигде и никогда (по масштабу) за всю историю мобильной связи и не только в Украине. Моя оценка исправления ситуации- сутки. При хорошем прогнозе", — подытожил военный.

Напомним, что ранее в компании "Киевстар" заявили, что не могут озвучить сроки решения проблемы. Тем временем СБУ завела уголовное дело по факту кибератаки на мобильного оператора сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как вызвать экстренные службы, если не работает связь "Киевстар". В МВД дали несколько советов.