Збій "Київстару": на Київщині перестали працювати сирени повітряної тривоги

Людей просять не панікувати та за необхідності звертатися до Пунктів незламності, де завжди є можливість скористатися інтернетом

Система сповіщення про повітряну тривогу у низці населених пунктів Київської області перестала функціонувати через масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар", який стався у вівторок, 12 грудня. Зазначається, що вживаються всі необхідні заходи для усунення проблеми.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко на своїй Фейсбук-сторінці. Мешканців та гостей Київщини просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Так, на даний момент система сповіщення про повітряну тривогу не працює в наступних населених пунктах:

Ірпінь

Буча

Березань

Вишневе

Сквира

Тараща

Володарка

Ржищів

Зазначається, що в тих населених пунктах, де не працюють системи оповіщення, інформуватимуть про повітряну тривогу екіпажі поліції та рятувальники через гучномовці.

Крім того, зараз є точкові відключення системи оповіщення у місті Бориспіль та на території Бориспільської громади Київської області. Наразі інформуватимуть про повітряну тривогу екіпажі поліції через гучномовці. Про це повідомив Бориспільський міський голова Володимир Борисенко.

У Бориспільській громаді тимчасово не працюють система оповіщення

Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, абоненти "Київстар" зіткнулися з відсутністю мережі, неможливістю здійснювати дзвінки та відсутністю інтернету. Збій, окрім відсутності зв’язку, має й інші наслідки: у Києві та інших містах не працюють термінали для оплати у супермаркетах.

У свою чергу, глава МВС України Ігор Клименко закликав абонентів Kyivstar, які опинилися поза зоною досяжності через глобальний збій у оператора, при необхідності звертатися за допомогою до правоохоронців. Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі. У найближчому відділенні поліції або пожежній частині можуть допомогти зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби.

Варто зазначити, що ІТ-інфраструктура мобільного оператора була частково зруйнована внаслідок російської кібератаки на "Київстар". Про це в ефірі телемарафону заявив СЕО "Київстар" Олександр Комаров. Він ще раз підтвердив, що терміни її відновлення досі невідомі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що сирени повітряної тривоги у столиці функціонують у штатному режимі. Так, система сповіщення про повітряну тривогу у Києві не залежить від стабільності роботи мобільного оператора "Київстар". Таким чином, технічний збій у роботі "Київстару" ніяк не вплинув на сталість роботи сирен у столиці. Зазначається, що модернізована частина системи може працювати автономно навіть за відсутності електрики.