У "Київстарі" попередили українців про активізацію шахраїв: про що йдеться

Компанія наголошує: варто довіряти лише офіційним джерелам інформації

Після масштабного збою у роботі мобільгого оператора "Київстар" знайшлося чимало охочих нечистих на руку людей, котрі прагнуть нажитися на чужій біді. Саме тому в компанії попередили українців про активність шахраїв.

Відповідний допис з'явився на офіційній Facebook-сторінці "Київстару". Як зазначають представники пресслужби, будь-хто, кому має надійти компенсація за час "простою" мережі, має звертатися лише до офіційної інформації. Довіряти будь-яким іншим джерелам, особливо масовим розсилкам у месенджерах чи соціальних мережах, не варто.

"Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії", — підкреслили у "Київстарі".

Також представники компанії застерігають: ділитися номерами телефонів чи іншими особистими даними із незнайомими людьми не слід. Активність шахраїв наразі дуже висока, вони можуть спробувати обманним шляхом видурити кошти чи викрасти важливі дані.

Що відомо про збій?

Як відомо, увечері 12 грудня "Київстару" вдалося частково відновити роботу мобільної мережі. При цьому весь інший функціонал, доступний абонентам цього оператора, буде "оживати" поступово.

Напередодні вранці мережею розповсюджувалися чутки, що проблеми начебто пов'язані з обшуками правоохоронних органів в офісі "Київстару". Інформацію про них поширювали телеграм-канали, публікуючи навіть фото "з місця подій" та повідомляючи, що це також могло спричинити збій. Проте мобільний оператор спростував цю інформацію.

Як виявилося, "Київстар" зазнав надпотужної хакерської атаки. Це підтвердив гендиректор компанії "Київстар" Олександр Комаров, який запевнив, що фахівці працюють над усуненням наслідків атаки хакерів.

Комаров також зазначив, що ІТ-інфраструктура "Київстару" частково зруйнована. За його словами, попередньо метою атаки була саме руйнація інфраструктури. Фахівці працюють над рішенням, але можуть швидко не відновити мережу.

Служба безпеки України за фактом кібератаки на "Київстар" порушила кримінальну справу. Розслідуватимуть її одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України.