Хакеры из РФ заявляют, что они атаковали "Киевстар": называют заоблачные последствия

Преступники называют себя группой "Солнцепек"

Ответственность за хакерскую атаку на "Киевстар", которая частично разрушила IT-инфраструктуру мобильного оператора, взяла на себя хакерская группировка страны-агрессора. Преступники называют себя группой "Солнцепек" и утверждают, что якобы именно они напали на компанию.

Об этом сообщают российские пропагандисты. По их словам, хакеры уничтожили инфраструктуру телекомпровайдера и приводят цифры, которым нет пока никакого подтверждения. Дескать из-за атаки были выведены из строя "10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования"

Утверждается, что от "Киевстара" также якобы зависели и ВСУ. Кроме того, россияне заявляют, что им удалось завладеть миллионами записей с личными данными клиентов компании: ФИО, паспортные данные и адреса. Однако, стоит отметить, что в самом "Киевстаре" еще вчера это опровергли, заявив, что вся информация клиентов в безопасности.

Помимо этого, якобы были уничтожены и бэкапы — в доказательство этого хакеры предоставили скриншоты взятого под контроль сервера резервного копирования.

Отдельно хакеры отмечают, что их атака совершалась якобы при помощи "неравнодушных" сотрудников "Киевстара", а пропаганда уверяет, что без них такого урона и вовсе не удалось бы достигнуть.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, чем для украинцев обернулась хакерская атака на "Киевстар". Узнать о масштабах последствий вы можете, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в МВД рассказали, как быть без "Киевстара".