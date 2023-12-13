Киевстар установил мировой рекорд: авария в сети украинского оператора может стать самой большой в мировой истории

Без сети крупнейшего мобильного оператора стране жить тяжело

По влиянию на страну вчерашняя авария в сети "Киевстара" вполне может быть самой большой в истории мирового телекома. "Бизнес-Телеграф" сравнил падение сети крупнейшего украинского оператора с известнейшими случаями за рубежом. Масштаб "Киевстара" считает.

Мобильные операторы – инфраструктурные компании. Падение сети блокирует не только звонки, но и все, что подключено к сети компании. От банкоматов и платежных терминалов к системам управления коммунальным хозяйством. Собственно, так и произошло с "Киевстаром". Упала сеть, некоторые банкоматы и POS-терминалы в магазинах потеряли связь. Поскольку речь о, например, банкоматах Приватбанка, это сразу заметили тысячи клиентов. Во многих городах (как Львов, Сумы, Запорожье и другие) уличное освещение коммунальщики выключали руками, потому что соответствующее оборудование работает именно на сети "Киевстара". Добавьте резкий рост нагрузки на другие сети. Всё это создает немало проблем.

Что произошло? Генеральный директор "Киевстара" Александр Комаров говорит, что компания стала жертвой кибератаки. Атака была столь мощной, что оборудование отключили от сети. Источники в компании говорят, что атаковали ядро ее сети. То есть, сеть "Киевстара" фактически была выключена физически. И когда ее включат, до сих пор неясно. Вчера вечером компания сообщила о частичном восстановлении части своих услуг. А возобновить работу будут полностью пытаться сегодня.

Атака на "Киевстар" очень неудачно совпала с обострением вокруг возможной национализации компании. Акционеры даже привлекли бывшего госсекретаря США и главу ЦРУ Майка Помпео в совет директоров "Киевстара". Вряд ли это нечто большее, чем совпадение, но оно неприятное.

История с аварией стала еще одной иллюстрацией стратегии нашего неприятеля. Масштабных ракетных обстрелов энергетики в этом году пока не последовало. Но подобные атаки на крупные инфраструктурные компании, безусловно, создадут проблемы.

Авария – возможно самая масштабная, но точно не первая в мировой истории. "Бизнес-Телеграф" нашел немало примеров. Если брать по количеству абонентов, то "Киевстар" — не самый большой кейс. Если считать по доле населения обслуживаемой оператором страны, то "Киевстар" становится лидером с огромным отрывом.

Крупнейшие аварии телеком-сетей в мире

Киевстар, Украина

Декабрь 2023

60% населения

Приблизительно 24 млн абонентов остались без связи

Связь исчезла утром 12 декабря

Особенность Украины в том, что количество симкарт того или иного оператора мобильной связи – обычная цифра. Ведь очень много украинцев пользуются двумя, а иногда и тремя "семерками". Так что реально без связи осталось гораздо меньше 24 млн наших сограждан.

France Telecom, Франция

Июль 2012

40% населения

Приблизительно 26 млн абонентов осталось без связи

Связь восстанавливали 9 часов

Десять лет назад мобильная связь была не столь важной частью жизни даже в "развитых" странах. Однако авария в сети Orange (в то время во Франции была частью France Telecom) вызвала бешеный скандал. Сеть сравнительно быстро подняли, а вот менеджменту компании пришлось оправдываться достаточно долго. Правительство Франции было взбешено.

Optus, Австралия

Ноябрь 2023 года

40% населения

Приблизительно 10 млн абонентов остались без связи

Связь восстанавливали 13,5 часов

Optus – вообще не очень счастливый оператор. Компания, принадлежащая Singapore Telecommunications, терпела аварии два раза за последние два года. В 2022 году компания стала жертвой кибератаки. Авария была настолько мощной, что австралийское правительство обязало телеком-операторов сообщать о возможных кибератаках в течение 72 часов. В ноябре 2023 года сеть компании вновь " упала ". Кроме обычных абонентов, пострадали больницы, банки и другие инфраструктурные компании.

Rogers Communications, Канада

Июнь 2022

30% населения

Приблизительно 12 млн абонентов остались без связи

Связь восстанавливали 19 часов

Авария в сети Rogers Communications в июне 2022 года нанесла большой ущерб экономике Канады. Местные аналитики оценили потери страны в 142 млн. канадских долларов. По данным мониторингового сервиса Netblocks, 25% подключенных к интернету пользователей и бизнеса потеряли связь. Конечно, это повлияло на большинство отраслей. В этом году правительство Канады даже привлекло детективов для того, чтобы определить причины аварии.

KIDDI, Япония

Июль 2022

20% населения

Приблизительно 23 млн абонентов остались без связи

Связь восстанавливали 61 час

Второй по размеру мобильный оператор Японии KIDDI получил большие проблемы в июле 2022 года. Сбой в сети оставил без голосовой связи по меньшей мере 23 млн. потребителей. Такие данные привела компания, сравнив изменения голосового и мобильного трафика в сети.