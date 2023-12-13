Київстар встановив світовий рекорд: аварія в мережі українського оператора може стати найбільшою в світовій історії

Без мережі найбільшого мобільного оператора країні жити важко

За впливом на країну вчорашня аварія в мережі "Київстару" цілком може бути найбільшою в історії світового телекому. "Бізнес-Телеграф" порівняв падіння мережі найбільшого українського оператора з найвідомішими випадками за кордоном. Масштаб "Київстару" вважає.

Мобільні оператори — інфраструктурні компанії. Падіння мережі блокує не лише дзвінки, а й все що підключено до мережі компанії. Від банкоматів і платіжних терміналів до систем управління комунальним господарством. Власне так і сталось з "Київстаром". Впала мережа, деякі банкомати і POS-термінали в магазинах втратили зв’язок. Оскільки мова про, наприклад, банкомати Приватбанку, це відразу помітили тисячі клієнтів. В багатьох містах (як ото Львів, Суми, Запоріжжя та інші) вуличне освітлення комунальники вимикали руками, бо відповідне обладнання працює саме на мережі "Київстару". Додайте різке зростання навантаження на альтернативні мережі. Все це створює чимало проблем.

Що трапилось? Генеральний директор "Київстару" Олександр Комаров каже, що компанія стала жертвою кібератаки. Атака була настільки потужною, що обладнання від’єднали від мережі. Джерела в компанії кажуть, що атакували ядро її мережі. Тобто, мережу "Київстару" фактично вимкнули фізично. І коли її увімкнуть, досі незрозуміло. Вчора ввечері компанія повідомила про часткове відновлення частини своїх послуг. А відновити роботу повністю будуть намагатись сьогодні.

Атака на "Київстар" дуже невдало співпала з загостренням навколо можливої націоналізації компанії. Акціонери навіть залучили колишнього держсекретаря США і очільника ЦРУ Майка Помпео до ради директорів "Київстару". Навряд чи це щось більше за співпадіння, але воно неприємне.

Історія з аварією стала ще однією ілюстрацією стратегії нашого ворога. Масштабних ракетних обстрілів енергетики в цьому році поки не було. Але подібні атаки на великі інфраструктурні компанії безумовно створять проблеми.

Аварія — можливо наймасштабніша, але точно не перша в світовій історії. "Бізнес-Телеграф" знайшов чимало прикладів. Якщо брати за кількістю абонентів, то "Київстар" — не найбільший кейс. Якщо рахувати за часткою населення країни, яку обслуговує оператор, то "Київстар" стає лідером з величезним відривом.

Найбільші аварії телеком-мереж у світі

Київстар, Україна

Грудень 2023

60% населення

Приблизно 24 млн абонентів лишились без зв’язку

Зв'язок зник вранці 12 грудня

Особливість України в тому, що кількість сімкарт того чи іншого оператора мобільного зв’язку — звичайна цифра. Адже дуже багато українців користуються двома, а подекуди і трьома "сімками". То ж реально без зв’язку залишилось набагато менше за 24 млн наших співгромадян.

France Telecom, Франція

Липень 2012

40% населення

Приблизно 26 млн абонентів лишилось без зв’язку

Зв’язок відновлювали 9 годин

Десять років тому мобільний зв’язок був не настільки важливою частиною життя навіть в "розвинених" країнах. Проте аварія в мережі Orange (на той час у Франції була частиною France Telecom) спричинила шалений скандал. Мережу порівняно швидко підняли, а от менеджменту компанії довелось виправдовуватись достатньо довго. Уряд Франції був розлючений.

Optus, Австралія

Листопад 2023 року

40% населення

Приблизно 10 млн абонентів лишились без зв’язку

Зв’язок відновлювали 13,5 годин

Optus — взагалі не дуже щасливий оператор. Компанія, що належить Singapore Telecommunications, зазнавала аварій два рази за останні два роки. В 2022 році компанія стала жертвою кібератаки. Аварія була настільки потужною, що австралійський уряд зобов’язав телеком-операторів повідомляти про можливі кібератаки протягом 72 годин. В листопаді 2023 року мережа компанії знов "впала". Окрім звичайних абонентів постраждали лікарні, банки та інші інфраструктурні компанії.

Rogers Communications, Канада

Червень 2022

30% населення

Приблизно 12 млн абонентів лишилось без зв’язку

Зв’язок відновлювали 19 годин

Аварія в мережі Rogers Communications в червні 2022 року надала великої шкоди економіці Канади. Місцеві аналітики оцінили втрати країни в 142 млн канадських доларів. За даними моніторингового сервісу Netblocks, 25% підключених до інтернету користувачів та бізнесів втратили зв’язок. Звісно, це вплинуло на більшість галузей. В цьому році уряд Канади навіть залучив детективів для того, щоб визначити причини аварії.

KIDDI, Японія

Липень 2022

20% населення

Приблизно 23 млн абонентів лишилось без зв’язку

Зв’язок відновлювали 61 годину

Другий за розміром мобільний оператор Японії, KIDDI, отримав великі проблеми в липні 2022 року. Збій в мережі залишив без голосового зв’язку щонайменше 23 млн споживачів. Такі дані навела сама компанія, порівнявши зміни голосового та мобільного трафіку в мережі.