Сбой "Киевстара": украинцев призвали поделиться интернетом с соседями

Без доступа к сети оказались и абоненты фиксированного интернета

Из-за масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" многие украинцы остались без доступа к интернету. Это касается и тех, кто является пользователем фиксированного доступа к интернету, предоставляемого этой компанией.

Об этом на своей странице в Facebook написал известный днепровский активист и журналист Вячеслав Поездник. Он призвал всех пользователей, у кого есть доступ к сети, отключить пароль на своих роутерах.

"У кого интернет провайдер не "Киевстар" ("Триолан", "Фрегат" или другой), сделайте добро людям – отключите пароли на своих WI-FI роутерах. Дайте возможность своим соседям, кто на "Киевстаре", хоть немного быть на связи", – подчеркнул Поездник.

При этом он отметил, что большинству пользователей это ничего не будет стоить, "а людям будет хоть какая-то связь". В то же время Поездник подчеркнул, что при снятии пароля с сети WI-FI очень желательно, чтобы логин и пароль самого роутера, такие, как "admin", "admin", были заменены на другие.

Напомним, Служба безопасности Украины по факту кибератаки на "Киевстар" возбудила уголовное дело. Расследовать его будут сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины.