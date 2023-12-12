Збій "Київстару": українців закликали поділитися інтернетом із сусідами

Без доступу до мережі опинилися й абоненти фіксованого інтернету

Через масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар" багато українців залишилися без доступу до інтернету. Це стосується і тих, хто є користувачем фіксованого доступу до інтернету, який надає ця компанія.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий дніпровський активіст та журналіст В’ячеслав Поїздник. Він закликав усіх користувачів, які мають доступ до мережі, відключити пароль на своїх роутерах.

"У кого інтернет провайдер не "Київстар" ("Тріолан", "Фрегат" чи інший), зробіть добро людям – відключіть паролі на своїх WI-FI роутерах. Дайте можливість своїм сусідам, хто на "Київстарі", хоч трохи бути на зв’язку", — підкреслив Поїздник.

При цьому він зазначив, що більшості користувачів це нічого не коштуватиме, "а людям буде хоч якийсь зв’язок". Поїздник підкреслив, що при знятті пароля з мережі WI-FI дуже бажано, щоб логін і пароль самого роутера, такі, як "admin", "admin", були замінені на інші.

Нагадаємо, Служба безпеки України за фактом кібератаки на "Київстар" порушила кримінальну справу. Розслідуватимуть її одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України.