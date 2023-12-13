"Київстар" відновлюють: у компанії зробили прогноз та спростували заяву "хакерів РФ"

У компанії просять стежити лише за офіційною інформацією

Мобільний оператор "Київстар" спростував фейкові заяви росіян щодо наслідків атаки хакерів. У компанії також повідомили, коли саме поновлять частину свого зв’язку.

Про це повідомляє пресслужба "Київстару. Так, коментуючи заяви російських псевдохакерів, у компанії звернулися до українців і ще раз запевнили, що дані користувачів, незважаючи на заяви росіян, у безпеці.

"Системи, в яких ці дані зберігаються, не постраждали від атаки хакерів", — йдеться в повідомленні.

Також там звернули увагу на те, що скріншоти, які публікували "хакери" як нібито докази своїх слів, насправді є навмання зібраними технологічними даними, які не належать до персональних даних абонентів.

Крім того, там називають чутки про знищення "комп’ютерів та серверів" фейком.

"Просимо стежити лише за офіційною інформацією на наших платформах. Сподіваємося, що скоро почуємо хороші новини!", — повідомляє пресслужба.

І добрі новини вже розповів гендиректор "Київстару" Олександр Комаров в ефірі телемарафону. За його даними, в компанії рухаються до того, "щоб почати відновлювати деякі сервіси в другій половині дня".

Тут варто зазначити, що раніше у СБУ, яка допомагає "Київстару" з відновленням, говорили, що першим відновить роботу фіксований інтернет для домогосподарств. Також вже приступатимуть до запуску мобільного зв’язку та інтернету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав про те, чим для українців обернулася атака хакерів на "Київстар". Дізнатися про масштаби наслідків ви можете, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що у МВС розповіли, як бути без "Київстару".