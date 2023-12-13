"Киевстар" восстанавливают: в компании сделали прогноз и опровергли заявление "хакеров РФ"

В компании просят следить только за официальной информацией

Мобильный оператор "Киевстар" опроверг фейковые заявления россиян о последствиях хакерской атаки. В компании также сообщили, когда именно восстановят часть своей связи.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстара. Так, комментируя заявления российских псевдохакеров, в компании обратились к украинцам и еще раз заверили, что данные пользователей, несмотря на заявления россиян, в безопасности.

"Системы, в которых эти данные хранятся, не пострадали от хакерской атаки", — говорится в сообщении.

Также там обратили внимание на то, что скриншоты, которые публиковали "хакеры" в качестве якобы доказательств своих слов, на самом деле являются наугад собранными технологическими данными, не относящиеся к персональным данным абонентов.

Кроме того, там называют слухи об уничтожении "компьютеров и серверов" фейком.

"Просим следить только за официальной информацией на наших платформах. Надеемся, что скоро услышим хорошие новости!", — сообщает пресс-служба.

И хорошие новости уже рассказал гендиректор "Киевстара" Александр Комаров в эфире телемарафона. По его данным, в компании движутся к тому, "чтобы начать восстанавливать некоторые сервисы во второй половине дня".

Тут стоит отметить, что ранее в СБУ, которая помогает "Киевстару" с восстановлением говорили, что первым возобновит работу фиксированный интернет для домохозяйств. Также уже будут приступать к запуску мобильной связи и интернета.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, чем для украинцев обернулась хакерская атака на "Киевстар". Узнать о масштабах последствий вы можете, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в МВД рассказали, как быть без "Киевстара".