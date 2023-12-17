"Ситуація непроста": прикордонники сказали, куди намагаються потрапити російські ДРГ

Ситуація на кордоні з Росією залишається важкою

Російські окупанти активізували диверсійно-розвідувальні групи у Сумській та Харківській областях. Одну з них успішно вибили за лінію державного кордону.

Про це у неділю, 17 грудня, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Йдеться про групу диверсантів, яких виявили на Сумщині.

"Ситуація на кордоні з Росією залишається непростою. На додачу до щоденних обстрілів по території України, які ворог робить зі своєї території, спостерігаються неодноразові спроби роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп", — сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він додав, що загроза від диверсантів є не лише для українських військових, а й для мирних громадян, оскільки ті можуть відкрити вогонь, наприклад, людей або транспорту.

"Щоб ефективно протидіяти ворожим ДРГ, підрозділи, що захищають ділянку кордону з РФ, спільно тренуються та відточують взаємодію між сусідніми підрозділами та позиціями. Окрім того, до роботи залучають протидиверсійні резерви, а також відпрацьовуються різні тактики, які дають можливість своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога", — підсумували в МВС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці листопада у ЗСУ також говорили про спроби диверсантів пробратися на територію прикордонних із РФ областей.