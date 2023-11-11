Потяг зійшов з рейок у рязанській області: стали відомі нові деталі НП (фото/відео)

Поліцейські активно шукають диверсантів

У рязанській області росії, де зійшли з рейок 19 вагонів вантажного потяга, було оголошено план "Перехоплення". Поліція нібито намагається піймати виконавців диверсії, які, ймовірно, використали саморобну вибухівку.

До ліквідації наслідків планують залучити практично 300 залізничників. Про це пише телеграм-канал Astra та Mash.

Також зазначається, що на місці подій працюють сапери, кінологи та слідчі, які намагаються з'ясувати всі обставини подій. Територію оточили та ретельно обстежують.

"Залізничні шляхи поруч з місцем вибуху всіяні білими плямами. На місці також працюють кінологи… Сапери обстежують шляхи наявності саморобного вибухового пристрою в інших місцях", — пише телеграм-канал Mash, додаючи, що наразі дії план "Перехоплення".

Білі плями на рейках, які свідчать про застосування вибухівки

Телеграм-канал "РІА Новини" опублікував відео з місця сходження потягу з колії, яке шириться мережею.

Попередньо відомо, що залізничні шляхи підірвали перед локомотивом, адже про це свідчать пробиті вікна у кабіні машиніста.

Пошкоджена кабіна машиніста

РосЗМІ також додають, що на місце інциденту прибули відновлювальні потяги зі станцій "Рибне", "Воскресенськ", "Рязань".

Відновлювальні потяги

Завали на залізниці розбирають щонайменше 250 залізничників. Сила вибуху могла наробити суттєвої шкоди, адже ще 50 осіб мають долучитись до ліквідації наслідків. Окупанти вантажать на теплотяги пошкоджене полотно.

Залізничники, які ліквідують наслідки вибуху

Нагадаємо, як писав "Телеграф", у ГУР МО України прокоментували нічні вибухи у росії. Там зазначили, що вибухи на території країни-агресора є цілком нормальними процесами, адже відбуваються вони виключно на об’єктах, які залучені у війну проти України.