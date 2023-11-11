Поезд сошел с рельсов в рязанской области: стали известны новые детали ЧП (фото/видео)

Полицейские активно ищут диверсантов

В рязанской области россии, где сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, был объявлен план "Перехват". Полиция якобы пытается поймать исполнителей диверсии, которые, вероятно, использовали самодельную взрывчатку.

К ликвидации последствий планируется привлечь практически 300 железнодорожников. Об этом пишет телеграм-канал Astra и Mash.

Также отмечается, что на месте происшествия работают саперы, кинологи и следователи, которые пытаются выяснить все обстоятельства событий. Территорию оцепили и тщательно обследуют.

"Железнодорожные пути рядом с местом взрыва усеяны белыми пятнами. На месте также работают кинологи… Саперы обследуют пути наличия самодельного взрывного устройства в других местах", — пишет телеграм-канал Mash, добавляя, что в настоящее время действует план "Перехват".

Белые пятна на рельсах, свидетельствующих о применении взрывчатки

Телеграм-канал "РИА Новости" опубликовал видео с места схода поезда с колеи, которая распространяется по сети.

Предварительно известно, что железнодорожные пути были взорваны перед локомотивом, ведь об этом свидетельствуют пробитые окна в кабине машиниста.

Поврежденная кабина машиниста

РосСМИ также добавляют, что на место инцидента прибыли восстановительные поезда со станций "Рыбное", "Воскресенск", "Рязань".

Восстановительные поезда

Завалы на железной дороге разбирают не менее 250 железнодорожников. Сила взрыва могла нанести существенный ущерб, ведь еще 50 человек должны приобщиться к ликвидации последствий. Оккупанты грузят на тепловозы поврежденное полотно.

Железнодорожники, ликвидирующие последствия взрыва

Напомним, как писал "Телеграф", в ГУР МО Украины прокомментировали ночные взрывы в россии. Там отметили, что взрывы на территории страны-агрессора вполне нормальные процессы, ведь происходят они исключительно на объектах, которые вовлечены в войну против Украины.