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"Законные цели для поражения": в ГУР отреагировали на строительство новой железной дороги на оккупированном Донбассе

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
Дата публикации
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Оккупированные территории юга находятся в зоне досягаемости Сил обороны Украины Новость обновлена 07 ноября 2023, 13:40
Оккупированные территории юга находятся в зоне досягаемости Сил обороны Украины. Фото Генштаб ВСУ

Новым логистическим путям россиян грозит уничтожение, а силы и средства у Сил обороны для этого есть

Украинская разведка подтверждает планы российских оккупантов построить новую железную дорогу и автодорогу на оккупированном Донбассе. Однако этот инфраструктурный объект находится в зоне действия наших средств поражения, поэтому Силы обороны будут очевидно наносить по ним удары для перерезания вражеской логистики.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Что касается возможности реализации, то, как и во многих других случаях, она не стыкуется с графиками. Но такие планы у окупантов существуют. Однако следует отметить, что это, прежде всего, военные объекты, которые строят именно для снабжения, а также переброски сил и средств оккупантов. Это означает, что данные объекты – законные цели для поражения украинскими силами безопасности и обороны. Конечно, мы уже сегодня констатируем, что средства Сил обороны Украины позволяют эффективно обезвреживать логистику противника на оккупированных территориях. Это же касается и новых железнодорожных путей сообщения, — сказал он.

Оккупанты планируют проложить две ветки сообщением Таганрог – Волноваха – Токмак – Мелитополь и Таганрог – Мариуполь – Джанкой (АРК)
Оккупанты планируют проложить две ветки сообщением Таганрог – Волноваха – Токмак – Мелитополь и Таганрог – Мариуполь – Джанкой (АРК)

Также представитель ГУР МО оценил темпы строительства новой автодороги сообщением Ростов-на-Дону — Мариуполь и риски для россиян:

— Анонсов (по поражению этого логистического пути. — Авт.) делать не будем. В то же время строительство таких объектов для "орков" в значительной степени является прожектерством (вдохновение невыполнимыми проектами, выдвижение необоснованных проектов, отстаивание их. — Авт.). То есть попыткой списать и освоить бюджеты, ведь на подобные стройки выделяют немалые ресурсы. Многих окупантов не интересует финансовая составляющая строительства. Речь для них идет о процессе, а не о результате.

Проект новой трассы из Ростова-на-Дону через Мариуполь (красная линия). Фото — Planet.com
Проект новой трассы из Ростова-на-Дону через Мариуполь (красная линия). Фото — Planet.com
Часть новой дороги проходит по полям вдали от населенных пунктов
Часть новой дороги проходит по полям вдали от населенных пунктов

Спикер разведывательной службы отметил, что украинские военные не будут комментировать свои возможности по поражению вражеских объектов.

— Однако, конечно, как и в случае с другими подобными объектами врага, — по ним тоже будем отрабатывать, — подчеркнул Андрей Юсов.

Сейчас оккупанты попадают в Крым по сухопутному коридору по трассе Е-58/М-14
Сейчас оккупанты попадают в Крым по сухопутному коридору по трассе Е-58/М-14

Как сообщалось ранее, постоянными обстрелами по логистическим путям и складам на оккупированных территориях ВСУ пытаются лишить врага ресурсов, чтобы он не мог наступать и защищать захваченное.

Напомним, недавно ВСУ нанесли удар по составу боеприпасов россиян в населенном пункте Седово под Мариуполем, что недалеко от украино-российской границы и в 73 км от Таганрога (рф).

По всей видимости, действующая дорога из рф в оккупированный Мариуполь — в зоне поражения ВСУ
По всей видимости, действующая дорога из рф в оккупированный Мариуполь — в зоне поражения ВСУ

Также "Телеграф" писал, что в сентябре глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов оценивал шансы Украины по освобождению Крыма. По его словам, возвращение АРК под контроль Киева – вопрос времени. А события, происходящие на временно оккупированном россией Крымском полуострове, соответствуют прогнозам украинской разведки.

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#Россия #Крым #Дорога #Андрей Юсов #ГУР #Оккупанты #ж/д сообщение