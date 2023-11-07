"Законные цели для поражения": в ГУР отреагировали на строительство новой железной дороги на оккупированном Донбассе

Новым логистическим путям россиян грозит уничтожение, а силы и средства у Сил обороны для этого есть

Украинская разведка подтверждает планы российских оккупантов построить новую железную дорогу и автодорогу на оккупированном Донбассе. Однако этот инфраструктурный объект находится в зоне действия наших средств поражения, поэтому Силы обороны будут очевидно наносить по ним удары для перерезания вражеской логистики.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Что касается возможности реализации, то, как и во многих других случаях, она не стыкуется с графиками. Но такие планы у окупантов существуют. Однако следует отметить, что это, прежде всего, военные объекты, которые строят именно для снабжения, а также переброски сил и средств оккупантов. Это означает, что данные объекты – законные цели для поражения украинскими силами безопасности и обороны. Конечно, мы уже сегодня констатируем, что средства Сил обороны Украины позволяют эффективно обезвреживать логистику противника на оккупированных территориях. Это же касается и новых железнодорожных путей сообщения, — сказал он.

Оккупанты планируют проложить две ветки сообщением Таганрог – Волноваха – Токмак – Мелитополь и Таганрог – Мариуполь – Джанкой (АРК)

Также представитель ГУР МО оценил темпы строительства новой автодороги сообщением Ростов-на-Дону — Мариуполь и риски для россиян:

— Анонсов (по поражению этого логистического пути. — Авт.) делать не будем. В то же время строительство таких объектов для "орков" в значительной степени является прожектерством (вдохновение невыполнимыми проектами, выдвижение необоснованных проектов, отстаивание их. — Авт.). То есть попыткой списать и освоить бюджеты, ведь на подобные стройки выделяют немалые ресурсы. Многих окупантов не интересует финансовая составляющая строительства. Речь для них идет о процессе, а не о результате.

Проект новой трассы из Ростова-на-Дону через Мариуполь (красная линия). Фото — Planet.com

Часть новой дороги проходит по полям вдали от населенных пунктов

Спикер разведывательной службы отметил, что украинские военные не будут комментировать свои возможности по поражению вражеских объектов.

— Однако, конечно, как и в случае с другими подобными объектами врага, — по ним тоже будем отрабатывать, — подчеркнул Андрей Юсов.

Сейчас оккупанты попадают в Крым по сухопутному коридору по трассе Е-58/М-14

Как сообщалось ранее, постоянными обстрелами по логистическим путям и складам на оккупированных территориях ВСУ пытаются лишить врага ресурсов, чтобы он не мог наступать и защищать захваченное.

Напомним, недавно ВСУ нанесли удар по составу боеприпасов россиян в населенном пункте Седово под Мариуполем, что недалеко от украино-российской границы и в 73 км от Таганрога (рф).

По всей видимости, действующая дорога из рф в оккупированный Мариуполь — в зоне поражения ВСУ

Также "Телеграф" писал, что в сентябре глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов оценивал шансы Украины по освобождению Крыма. По его словам, возвращение АРК под контроль Киева – вопрос времени. А события, происходящие на временно оккупированном россией Крымском полуострове, соответствуют прогнозам украинской разведки.