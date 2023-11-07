"Законні цілі для ураження": в ГУР відреагували на будівництво нової залізниці на окупованому Донбасі

Новим логістичним шляхам росіян загрожує знищення, а сили і засоби у Сил оборони для цього є

Українська розвідка підтверджує плани російських окупантів побудувати нову залізницю та автодорогу на окупованому Донбасі. Проте цей інфраструктурний об'єкт перебуває в зоні дії наших засобі ураження, тож Сили оборони очевидно завдаватимуть по них ударів для перерізання ворожої логістики.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

— Що стосується можливості реалізації, то, як і у багатьох інших випадках, вона у них не стикується з графіками. Але такі плани у окупантів існують. Однак слід зауважити, що це насамперед — військові об'єкти, які будують саме для постачання й перекидання сил і засобів окупантів. Це означає, що дані об'єкти — законні цілі для ураження українськими силами безпеки і оборони. Звісно, ми вже сьогодні констатуємо, що наявні засоби Сил оборони України дозволяють ефективно знешкоджувати логістику противника на окупованих територіях. Це саме буде стосуватися і нових залізничних шляхів сполучення, — сказав він.

Окупанти планують прокласти дві гілки сполученням Таганрог - Волноваха - Токмак - Мелітополь і Таганрог - Маріуполь - Джанкой (АРК)

Також представник ГУР МО оцінив темпи будівництва нової автодороги сполученням Ростов-на-Дону — Маріуполь та ризики для росіян:

— Анонсів (з ураження цього логістичного шляху. — Авт.) робити не будемо. Водночас будівництво таких об'єктів для "орків" значною мірою є прожектерством (захоплення нездійсненними проєктами, висування необґрунтованих проєктів, обстоювання їх. — Авт.). Тобто намаганням списати й освоїти бюджети, адже на подібні будівництва виділяють чималі ресурси. Багатьох окупантів не цікавить фінансова складова будівництва. Мова для них йде про процес, а не про результат.

Проєкт нової траси з Ростова-на-Дону через Маріуполь (червона лінія). Фото - Planet.com

Частина нової дороги проходить полями подалі від населених пунктів

Речник розвідувальної служби зауважив, що українські військові не будуть коментувати свої можливості з ураження ворожих об’єктів.

— Проте, звісно, як і у випадку з іншими подібними об'єктами ворога, — по них теж будемо відпрацьовувати, — наголосив Андрій Юсов.

Зараз окупанти потрапляють в Крим по сухопутному коридору по трасі Е-58/М-14

Як повідомлялось раніше, постійними обстрілами по логістичним шляхам та складам на окупованих територіях ЗСУ намагаються позбавити ворога ресурсів, щоб він не міг наступати та обороняти захоплене.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ нанесли удар по складу боєприпасів росіян у населеному пункті Сєдове під Маріуполем, що недалеко від українсько-російського кордону та в 73 км від Таганрогу (рф).

Як видно, діюча дорога з рф в окупований Маріуполь - у зоні ураження ЗСУ

Також "Телеграф" писав, що у вересні очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов оцінював шанси України по звільненню Криму. За його словами, повернення АРК під контроль Києва — питання часу. А події, які відбуваються на тимчасово окупованому росією Кримському півострові, відповідають прогнозам української розвідки.