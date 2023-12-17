"Ситуация непростая": пограничники сказали, куда пытаются попасть российские ДРГ

Ситуация на границе с Россией остается тяжелой

Российские оккупанты активизировали диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях. Одну из них успешно выбили за линию государственной границы.

Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Речь идет о группе диверсантов, которых обнаружили в Сумской области.

"Ситуация на границе с Россией остается непростой. Впридачу к ежедневным обстрел по территории Украины, которые враг совершает со своей территории, наблюдаются неоднократные попытки работы вражеских диверсионно-разведывательные групп", — сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он добавил, что угроза от диверсантов есть не только для украинских военных, но и для мирных граждан, поскольку те могут открыть огонь, к примеру, по людям или транспорту.

"Чтобы эффективно противодействовать враждебным ДРГ, подразделения, защищающие участок границы с РФ, совместно тренируются и оттачивают взаимодействие между соседними подразделениями и позициями. Кроме того, к работе привлекают противодиверсионные резервы, а также отрабатываются различные тактики, которые дают возможность своевременно выявлять и обезвреживать врага", — подытожили в МВД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце ноября в ВСУ также говорили о попытках диверсантов пробраться на территорию приграничных с РФ областей.