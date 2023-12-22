Появились первые фото последствий прилета дрона в многоэтажку в Киеве

Предварительно, на многоэтажку упали обломки уничтоженного дрона

Появились первые фото с места попадания российского дрона в многоэтажку в Киеве. Предварительно известно, что попадание произошло в дом по улице Лобановского (Соломенский район г. Киев).

Фото последствий теракта публикует Киевская городская военная администрация. Повреждены верхние этажи здания.

Мэр города Виталий Кличко уже сообщил, что из-за российского теракта в Соломенском районе госпитализирован один пострадавший человек. Погибших, к счастью, нет.

Как писал "Телеграф", российские террористы вечером 21 декабря снова пытались атаковать Киев с помощью беспилотников "Шахед". Беспилотники были уничтожены, однако в результате падения обломков есть повреждения зданий в некоторых районах столицы, к сожалению, не обошлось и без пострадавших. Службы устраняют последствия российской атаки по городу.

Также "Телеграф" сообщал о том, что ранее Киев оказался под ракетным ударом. В нескольких районах столицы возникли пожары. В результате происшествия пострадали 53 человека, из них 6 детей. Ликвидацией последствий ночного удара по Киеву занимались все экстренные службы города.